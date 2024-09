Die jetzt allgemein verfügbare Open Source Cloud-native Datenbankplattform ermöglicht die automatisierte Bereitstellung und Verwaltung mehrerer Datenbanken in verschiedenen Umgebungen und das alles über eine einzige, intuitive Benutzeroberfläche

Percona, ein weltweit führender Anbieter von Open-Source-Datenbank-Software und -Dienstleistungen für Unternehmen, gab heute bekannt, dass seine bahnbrechende neue Datenbankplattform, Percona Everest, jetzt allgemein verfügbar ist. Percona Everest ist eine quelloffene, Cloud-native Datenbankplattform, die ähnliche Kernfunktionen und Annehmlichkeiten bietet wie Datenbank-as-a-Service (DBaaS)-Angebote, jedoch ohne die Last der Anbieterbindung und die damit verbundenen Herausforderungen.

Percona Everest erleichtert die Arbeit von Entwicklern, QA-Ingenieuren, DevOps-Ingenieuren, Datenbankadministratoren und allen, die von der selbstgesteuerten Bereitstellung und Verwaltung von MySQL, PostgreSQL und MongoDB auf Kubernetes profitieren können. Percona Everest vereinfacht die Datenbankverwaltung und ermöglicht die Standardisierung der Datenbankbereitstellung über mehrere Clouds und Umgebungen hinweg. Percona Everest unterstützt Unternehmen bei der Beschleunigung von Geschäftsabläufen durch seine zuverlässige, skalierbare und sichere Cloud-native Datenbankinfrastrukturarchitektur.

"Percona Everest stellt einen Paradigmenwechsel bei der Verwaltung von Cloud-nativen Datenbanken auf Kubernetes dar", sagte Ann Schlemmer, CEO von Percona. "Nach mehreren Jahren erheblichen Wachstums auf dem öffentlichen DBaaS-Markt wehren sich die Unternehmen gegen öffentliche DBaaS-Lösungen, die aktiv die Bindung an ein Unternehmen fördern, die Flexibilität einschränken und die Kosten für die Kunden in die Höhe treiben. Wir haben Percona Everest entwickelt, um diesen Problemen entgegenzuwirken und unseren Kunden die Annehmlichkeiten der führenden öffentlichen DBaaS-Angebote zu bieten, jedoch ohne deren Einschränkungen."

In dem Maße, in dem Unternehmen mehr Produkte und Dienste in der Cloud aufbauen wollen, entdecken viele eine Reihe von versteckten Kosten, die mit den beliebten öffentlichen DBaaS-Angeboten verbunden sind. Selbst im Vergleich zu anderen Arten von proprietären "As-a-Service"-Lösungen können öffentliche DBaaS-Angebote besonders effektiv die Bindung an einen bestimmten Anbieter fördern, so dass es für Kunden äußerst schwierig ist, die Kontrolle über Datenzugriff, Datenbankkonfigurationen und Cloud-Kosten zu behalten.

Percona Everest wurde mit Blick auf genau diese Probleme entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen DBaaS-Angeboten funktioniert Percona Everest nicht als gehostete Infrastruktur. Mit Percona Everest können Unternehmen hochleistungsfähige Open-Source-Datenbankcluster auf Kubernetes selbst bereitstellen und verwalten und dabei die von ihnen kontrollierte Infrastruktur nutzen sei es eine Cloud ihrer Wahl, vor Ort oder beides. So behalten die Benutzer von Percona Everest die Kontrolle über geschäftskritische Angelegenheiten, einschließlich Datenzugriff, Datenbankkonfiguration und Kosten, die mit dem Betrieb von Datenbanken in der Cloud verbunden sind. Percona Everest erweitert die Vorteile der Plattformentwicklung auf die Bereitstellung und Verwaltung von Datenbanken.

Umfassende Multi-Datenbank- und Multi-Cluster-Funktionen in Kombination mit Experten-Support

Percona Everest vereint die automatische Bereitstellung und Verwaltung mehrerer Datenbanken in verschiedenen Umgebungen in einer einzigen, intuitiven Multi-Cloud-Benutzeroberfläche. Durch den Einsatz von Automatisierung können Benutzer innerhalb von Minuten unternehmensfähige Datenbankinstanzen von MySQL, MongoDB und PostgreSQL erstellen. Percona Everest ermöglicht die Erstellung von Datenbanken, die mit optimalen Parametern und Einstellungen für die verfügbaren Ressourcen vorkonfiguriert sind. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Unterstützung mehrerer Datenbanken : Verwaltung verschiedener Datenbanktechnologien, einschließlich MySQL, MongoDB und PostgreSQL, innerhalb einer einheitlichen Plattform.

: Verwaltung verschiedener Datenbanktechnologien, einschließlich MySQL, MongoDB und PostgreSQL, innerhalb einer einheitlichen Plattform. Kubernetes-basierte Bereitstellungen: Führen Sie sowohl Entwicklungsumgebungen als auch Datenbanken auf Kubernetes aus, um die Datenbankverwaltung und -bereitstellung zu automatisieren und die Anwendungsentwicklung zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Führen Sie sowohl Entwicklungsumgebungen als auch Datenbanken auf Kubernetes aus, um die Datenbankverwaltung und -bereitstellung zu automatisieren und die Anwendungsentwicklung zu vereinfachen und zu beschleunigen. Multi-Cloud- und On-Premise- Bereitstellungen : Stellen Sie Datenbanken über mehrere Clouds oder lokale Infrastrukturen, einschließlich OpenShift, bereit, um Redundanz, hohe Verfügbarkeit und Datensouveränität zu gewährleisten.

: Stellen Sie Datenbanken über mehrere Clouds oder lokale Infrastrukturen, einschließlich OpenShift, bereit, um Redundanz, hohe Verfügbarkeit und Datensouveränität zu gewährleisten. Private und benutzerdefinierte Bereitstellungen : Bewahren Sie den Datenschutz und die Sicherheit der Datenbankumgebung mit privaten Implementierungen, die eine individuelle Anpassung aller Aspekte der Datenbankeinrichtung ermöglichen.

: Bewahren Sie den Datenschutz und die Sicherheit der Datenbankumgebung mit privaten Implementierungen, die eine individuelle Anpassung aller Aspekte der Datenbankeinrichtung ermöglichen. Intuitive Benutzeroberfläche: Vereinfachen Sie administrative Aufgaben mit der Möglichkeit, Speicherorte, Überwachungsendpunkte, Speicherklassen und andere Standardkonfigurationen von einer zentralen Oberfläche aus hinzuzufügen und zu verwalten.

Vereinfachen Sie administrative Aufgaben mit der Möglichkeit, Speicherorte, Überwachungsendpunkte, Speicherklassen und andere Standardkonfigurationen von einer zentralen Oberfläche aus hinzuzufügen und zu verwalten. Umfassende Überwachung: Gewinnen Sie mit dem integrierten Tool Percona Monitoring and Management (PMM) Einblicke in Leistungsmetriken, Abfrageanalysen und mehr.

Gewinnen Sie mit dem integrierten Tool Percona Monitoring and Management (PMM) Einblicke in Leistungsmetriken, Abfrageanalysen und mehr. Single Sign-On (SSO) Integration: Zentralisieren Sie die Benutzerauthentifizierung, vereinfachen Sie den Zugriff und verbessern Sie die Sicherheit Ihrer Datenbankimplementierungen.

Zentralisieren Sie die Benutzerauthentifizierung, vereinfachen Sie den Zugriff und verbessern Sie die Sicherheit Ihrer Datenbankimplementierungen. Notfallwiederherstellung: Erhalten Sie die Geschäftskontinuität mit Tools, die hohe Verfügbarkeit und Notfallwiederherstellung unterstützen.

Percona bietet den Nutzern von Percona Everest und all ihren Datenbankimplementierungen Unterstützung auf Unternehmensniveau. Ganz im Sinne der Flexibilität und Wahlfreiheit von Percona können Benutzer von Percona Everest entscheiden, ob sie ihre Cloud-native Datenbankplattform eigenständig oder mit Hilfe und Unterstützung von Perconas Team von Datenbank-Performance-Experten verwalten möchten. Das Percona-Team steht jederzeit zur Verfügung, um jedes Unternehmen bei der Umstellung auf Kubernetes-basierte Implementierungen zu unterstützen.

Frühanwender profitieren von und bauen mit Percona Everest

Percona hat Everest zu Beginn dieses Jahres einer ausgewählten Gruppe von Kunden vorgestellt. Die Akzeptanz wächst stetig, und die Nutzer loben die Vorteile der Plattform.

"Bei der Entwicklung unseres DBaaS-Dienstes für Kunden wussten wir, dass Unternehmen die Vorteile von Technologien wie Kubernetes und Cloud-nativen Diensten nutzen und gleichzeitig die kostspieligen und äußerst anspruchsvollen Aspekte des Eigenbetriebs vermeiden wollten", so Handoyo Sutanto, CEO und Mitbegründer von Lyrid. "Mit Percona Everest haben wir einen vollständig verwalteten, flexiblen Datenbankservice für unsere Kunden entwickelt, den wir ohne die mit anderen Cloud-Anbietern verbundene Bindung und Kosten anbieten können."

Gifford Holmquist von Samaritan's Purse erklärte: "Wir sind von der Public Cloud zu Percona Everest migriert, um unsere eigenen Daten zu kontrollieren, die Kosten zu senken und die Bindung an einen bestimmten Anbieter so weit wie möglich zu vermeiden. Wir haben jedes dieser Ziele erreicht und sind mit dem Umzug sehr zufrieden. Es war eine sehr erfolgreiche Entscheidung."

Erfahren Sie mehr über Percona Everest im Dokumentationsbereich auf der Percona-Website.

Über Percona

Percona ist ein Weltklasse-Unternehmen für Open-Source-Datenbank-Software, Support und Dienstleistungen. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu helfen, sicherzustellen, dass ihre Datenbanken und die Anwendungen, die von ihnen abhängen sicher, konform, leistungsstark und hochverfügbar sind. Durch die einzigartige Kombination von Datenbank-Know-how und Open Source-Software für Unternehmen gibt Percona Unternehmen die Freiheit zu wählen, die Freiheit zu kreieren und die Freiheit, schnell zu innovieren, während sie wachsen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.percona.com.

