Ford Motor Company setzt verstärkt auf Elektrifizierung und innovative Technologien, um seine Marktposition zu stärken. Der Automobilhersteller plant, bis 2025 mehrere neue Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen, darunter einen elektrischen Explorer und eine überarbeitete Version des Mustang Mach-E. Gleichzeitig investiert Ford in neue Produktionsanlagen für Elektrofahrzeuge und Batterien in Tennessee und Kentucky, um seine Fertigungskapazitäten auszubauen.

Unterhaltung im Fahrzeug

Neben der Elektrifizierung setzt Ford auch auf innovative Unterhaltungsfunktionen. In Zusammenarbeit mit dem Medienunternehmen Stingray wird eine Karaoke-App in ausgewählten Fahrzeugmodellen eingeführt. Diese Funktion, die zunächst in elektrischen Modellen wie dem F-150 Lightning und dem Mustang Mach-E verfügbar sein wird, ermöglicht es Passagieren, während der Fahrt oder [...]

