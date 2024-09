Hedera Hashgraph startet rechtssichere Tokenisierungs-Plattform im Billionenmarkt

Hedera Hashgraph positioniert sich mit seiner neun Tokenisierungs-Plattform Asset Tokenization Studio in einem der vielversprechendsten Kryptosektoren, welcher sich zudem noch am Anfang seines Wachstums befindet. Worum es sich genau handelt, welche Partner dafür gewonnen werden konnten und welche Auswirkungen es auf Hedera Hashgraph hat, erfahren Sie jetzt in diesem Artikel.

Hedera Hashgraph startet nutzerfreundliche Tokenisierungs-Plattform

Nun wurde bekannt gegeben, dass das neue Asset Tokenization Studio gestartet wurde. Mit dessen Hilfe soll die Tokenisierung in kürzerer Zeit und mit einem geringeren Risiko möglich sein, wobei auch auf die Einhaltung von rechtlichen Vorschriften geachtet wird. Dies könnte sich wiederum positiv auf die Adoption auswirken, da technische und regulatorische Barrieren eliminiert werden.

Das Asset Tokenization Studio von Hedera Hashgraph unterstützt unter anderem die Regulation D (506-b und 506-c) und Regulation S der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde. Allerdings sollen in Zukunft auch noch weitere Jurisdiktionen hinzugefügt werden. Somit stellt sie eine Alternative zu den vielen neuen Memecoin-Launchpads dar.

Dabei lassen sich mit dem Asset Tokenization Studio Assets erstellen und verwalten. Dafür verwendet es den Ethereum-Tokenstandard ERC-1400, welcher für Security-Token verwendet wird. Dieser wird mithilfe von Hedera Hashgraph mit verschiedenen Daten angereichert, wie Eigentumsrechte, KYC, Whitelisting, Dokumentenverarbeitung und Benachrichtigungen.

Asset Tokenization Studio Hedera Hashgraph | Quelle: Hedera Hashgraph

Praktischerweise lassen sich bei dem Asset Tokenization Studio auch verschiedene Rollen für Mitarbeiter innerhalb eines Unternehmens zuweisen, welche verschiedene Rechte und andere Personalisierungen erhalten.

Auch Hedera Hashgraph befindet sich mit seiner Tokenisierung noch am Anfang. Bisher wurden Assets im Umfang von mehr als 50 Mio. USD auf der Blockchain tokenisiert. Jedoch bietet sich deshalb auch noch ein großes Wachstumspotenzial. Im Vergleich zu allen tokenisierten Assets von 89,99 Mrd. USD entspricht dies gerade einmal 0,056 %, wobei Ethereum weiterhin mit 84,55 % führend bleibt.

Marktkapitalisierung der tokenisierten Assets | Quelle: Dune - @21co

Bei der Tokenisierungs-Plattform Asset Tokenization Studio handelt es sich um ein Open-Source-Projekt. Deshalb beteiligen sich neben The HBAR Foundation auch ioBuilders, Red Swan Cre Marketplace und Hashgraph mit an der Entwicklung. Hinzu kommen einige weitere Partner wie die britische Kryptobörse Archax, die auch mit Ripple im nächsten Jahr Assets im Umfang von mehreren Hunderten Millionen US-Dollar tokenisieren will.

Ebenso sind es das Tokenisierungsprojekt abrdn, die Edelstein-Tokenisierung-Plattform Diamond Standard, der Stablecoin USD Coin, der Multi-Chain-RWA-Tokenisierungs-Anbieter Zoniqx, der Tokenisierungs-Marktplatz Tokinvest und die Whiskey-Investmentplattform Cask Capital. Hinzu kommen einige Wallets, wie Metamask.

Tokenisierungs-Coins dürfen in den kommenden Jahren stärker profitieren

Die Tokenisierung von RWAs (Real World Assets) ist einer der beliebtesten Sektoren des Kryptomarktes in diesem Jahr und konnte mit 135 % die dritthöchsten Kursanstiege verzeichnen. Denn ihr Potenzial haben selbst viele etablierte TradFi-Institutionen erkannt, wie das internationale SWIFT-Zahlungsnetzwerk, welches nun auch die Tokenisierung vorantreibt.

Jahresperformanz der verschiedenen Krypto-Narrative | Quelle: Dune - @cryptokoryo_research

Laut der Prognose von 21.co könnte der Markt bis zum Jahr 2030 tokenisierte Assets im Umfang von bis zu 30 Bil. USD ausmachen. Noch befindet sich die RWAs am Anfang und so nimmt der Wettbewerb immer weiter zu. Neben Ethereum, Ripple, Solana, Stellar, Aptos und Avalanche widmet sich jetzt auch Hedera Hasgraph verstärkt diesem Bereich.

Prognose für die Marktgröße der Tokenisierung | Quelle: 21.co

Denn mithilfe der Blockchain lassen sich unterschiedliche Assets tokenisieren und somit können auch neuartige Investmentobjekte angeboten werden. Beispielsweise lassen sich auf diese Weise neben Aktien, Anleihen und Rohstoffen zudem leichter Immobilien fragmentieren und Diamanten handeln.

Insgesamt verbessert die Tokenisierung Verfügbarkeit, Liquidität, Transparenz und Effizienz. Denn kostspielige Intermediäre können auf diese Weise eingespart werden. Überdies ist mithilfe der Tokenisierung auch ein Handel rund um die Uhr möglich. Alle Transaktionen werden anstelle von Mittelsmännern über die Blockchain abgesichert, was wiederum Kosten spart und die Geschwindigkeit erhöht.

Hedera Hashgraph vernetzt sich weiter im Web3

Bereits zuvor wurde mit Dropp eine DApp von Hedera Hashgraph in das neue Fed-Zahlungsnetzwerk integriert. Laut den Aussagen von Ripple soll FedNow im nächsten Jahr von so gut wie jedem benutzt werden.

Nun ist Hedera Hashgraph dem Linux Foundation Decentralized Trust als Premium-Gründungsmitglied beigetreten. Dafür wurde auch am 16. September der gesamte Quellcode von Hedera Hashgraph an die neue Initiative der Linux Foundation übertragen. Somit soll für das neue Projekt Hiero die Entwicklung von DApps gefördert werden.

Mithilfe von Linux Foundation Decentralized Trust sollen Entwickler, Unternehmen und Regierungen zusammengebracht werden. Dieses kollaborative Umfeld könnte Synergien bewirken und einen förderlichen Einfluss auf Innovationen ausüben.

Ein weiterer positiver Effekt ist, dass Hedera Hashgraph somit unabhängiger wird. Zudem wird die Blockchain auf diese Weise noch dezentraler, was wiederum ein größeres Interesse bei den Nutzern hervorrufen kann. Möglicherweise könnte sich Hedera Hashgraph somit gar zur führenden Blockchain-Infrastruktur entwickeln, wie Linux im Bereich von Servern und mehr.

