Die Aktien des Zuckerherstellers Südzucker verzeichneten am Dienstag einen deutlichen Kursrückgang und fielen auf den tiefsten Stand seit März 2022. Im SDAX der kleineren Börsenwerte notierten die Papiere mit einem Minus von über 4 Prozent bei etwa 11,30 Euro. Dieser Abwärtstrend folgt auf eine bereits am Vortag erfolgte Kurseinbuße von drei Prozent. Auslöser für die negative Entwicklung waren zwei Analystenempfehlungen, die die Aktie auf "Verkaufen" herabstuften. Als Hauptgründe wurden der stark gefallene Zuckerpreis sowie wirtschaftliche Unsicherheiten genannt, die eine kurzfristige Erholung der Umsätze und Ergebnisse unwahrscheinlich machen.

Düstere Prognosen für kommende Geschäftsjahre

Experten rechnen damit, dass die gesunkenen Zuckerpreise nicht nur das Geschäftsjahr 2024/25 belasten, sondern auch in den Folgejahren negative Auswirkungen haben werden. Für das Segment Zucker wird sogar ein operativer Verlust im Geschäftsjahr 2025/26 prognostiziert. Der Aktienkurs näherte sich in der vergangenen Woche mehrfach der 50-Tage-Durchschnittslinie an, konnte diese jedoch nicht überwinden. Bei weiteren Kursverlusten könnten nun die Tiefststände von März 2020 und März 2022 bei unter 10 Euro in den Fokus rücken.

