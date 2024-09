The Coca-Cola Company und Bacardi Limited gaben heute eine Vereinbarung über die Markteinführung des vorgemischten Fertig-Cocktails (RTD) mit BACARDÍ-Rum und Coca-Cola bekannt.

Der Fertig-Cocktail BACARDÍ Mixed with Coca-Cola wird in mehreren Märkten auf der ganzen Welt erhältlich sein, wobei die Markteinführung 2025 zunächst für ausgewählte europäische Märkte und Mexiko geplant ist.

"Wir entwickeln unser Portfolio als Gesamtgetränkeunternehmen weiter, auch auf dem wachsenden Markt für alkoholische Fertiggetränke", sagte James Quincey, Vorsitzender und CEO von The Coca-Cola Company. "Diese neue Partnerschaft mit Bacardi Limited unterstützt unsere strategische Expansion und wir freuen uns auf die Einführung von BACARDÍ Mixed with Coca-Cola im nächsten Jahr."

"Wir freuen uns, zwei Kultmarken zusammenzubringen, damit Verbraucher einen der beliebtesten Cocktails der Welt erstmals vor Generationen mit BACARDÍ Rum und Coca-Cola erfunden in einem hochwertigen, praktischen Format genießen können", sagte Mahesh Madhavan, CEO von Bacardi Limited. "Durch diese Partnerschaft werden wir unsere Reichweite und Zugänglichkeit erweitern, sodass noch mehr Verbraucher im gesetzlichen Mindestalter für Alkoholkonsum diesen klassischen BACARDÍ Rum- und Coca-Cola-Cocktail genießen können."

Die Verpackungen des Fertig-Cocktails BACARDÍ Mixed with Coca-Cola werden zwei der bekanntesten globalen Markenzeichen der Welt zeigen. Das Familienunternehmen Bacardi wurde 1862 auf Kuba gegründet, bevor es nach Bermuda zog, während Coca-Cola 1886 in Atlanta debütierte.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die beiden Marken zusammenkommen. Im Jahr 1900 wurde in der American Bar in Havanna der Cocktail Cuba Libre aus BACARDÍ-Rum, Coca-Cola und Limette erfunden. Die Kombination aus dem meistausgezeichneten Rum und dem beliebtesten Erfrischungsgetränk der Welt gehört nach wie vor zu den Top-Bardrinks weltweit.

Auf den Dosen werden deutliche Verantwortlichkeitssymbole angebracht, die darauf hinweisen, dass das Getränk nur von Konsumenten genossen werden darf, die das gesetzliche Mindestalter für Alkoholkonsum erreicht haben. Der Fertig-Cocktail BACARDÍ Mixed with Coca-Cola wird den verantwortungsvollen Marketingpraktiken von The Coca-Cola Company und Bacardi Limited entsprechen.

Der weltweite Richtwert für den Alkoholgehalt (ABV) liegt bei 5 %, kann jedoch je nach Markt variieren.

Über The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) ist ein Getränkeunternehmen, dessen Produkte in mehr als 200 Ländern und Gebieten verkauft werden. Unser Unternehmenszweck ist es, die Welt zu erfrischen und etwas zu bewirken. Wir verkaufen weltweit mehrere Milliarden-Dollar-Marken in verschiedenen Getränkekategorien. Zu unserem Portfolio an Marken für kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke gehören Coca-Cola, Sprite und Fanta. Zu unseren Marken für Hydratation, Sport, Kaffee und Tee gehören Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak und Ayataka. Zu unseren Marken für Ernährung, Säfte, Milchprodukte und Getränke auf Pflanzenbasis gehören Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife und AdeS. Wir verändern unser Portfolio ständig, von der Zuckerreduzierung in unseren Getränken bis hin zur Markteinführung innovativer neuer Produkte. Wir möchten das Leben der Menschen, die Gemeinden und den Planeten durch Wasseraufbereitung, Verpackungsrecycling, nachhaltige Beschaffungspraktiken und die Reduzierung von CO2-Emissionen in unserer gesamten Wertschöpfungskette positiv beeinflussen. Zusammen mit unseren Abfüllpartnern beschäftigen wir mehr als 700.000 Mitarbeiter und tragen dazu bei, lokalen Gemeinden weltweit wirtschaftliche Chancen zu eröffnen. Erfahren Sie mehr unter www.coca-colacompany.com und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook und LinkedIn.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte in Privatbesitz befindliche internationale Spirituosenunternehmen, produziert, vermarktet und vertreibt Spirituosen und Weine. Das Portfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ® Rum, PATRÓN® Tequila, GREY GOOSE® Wodka, DEWAR'S® Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, MARTINI® Wermut und Schaumweine CAZADORES® Tequila aus 100 blauer Agave und andere führende und aufstrebende Marken wie WILLIAM LAWSON'S® Scotch Whisky, D'USSÉ® Cognac, ANGEL'S ENVY® American Straight Whiskey und ST-GERMAIN® Holunderblütenlikör. Das vor mehr als 162 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 8.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und Territorien und vertreibt seine Marken in mehr als 160 Märkten. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. Besuchen Sie http://www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Instagram.

