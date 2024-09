Stonebranch wurde aufgrund der Vollständigkeit der Vision und der Fähigkeit zur Umsetzung im Leader-Quadranten positioniert.

Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen für die Service-Orchestrierung und -Automatisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Gartner für sein Universal Automation Center (UAC)-Angebot als Leader im Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms (SOAP) positioniert wurde.1 Die Bewertung basierte auf spezifischen Kriterien, die die Vollständigkeit der Vision und die Umsetzungsfähigkeit des Unternehmens insgesamt analysierten.

"Wir fühlen uns geehrt, als Leader im Gartner Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms anerkannt zu werden", sagte Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Unsere Vision ist es, Unternehmen in die Lage zu versetzen, über herkömmliche Automatisierungsansätze hinauszugehen, indem sie eine ereignisgesteuerte Orchestrierung in Echtzeit einsetzen. Unsere Kunden und Partner vertrauen darauf, dass UAC ihnen neue Effizienzniveaus eröffnet, die es ihnen ermöglichen, innovativ zu sein und ihren Betrieb mühelos zu skalieren."

Durch die Modernisierung der IT-Automatisierung in hybriden Umgebungen und die Einführung von Orchestrierungslösungen der nächsten Generation versetzt Stonebranch Unternehmen in die Lage, IT- und Geschäftsprozess-Workflows zu automatisieren, Datentransfers sicher zu verwalten und unterschiedliche Job Scheduling- und Automatisierungstools auf einer einheitlichen Plattform zu konsolidieren. Der innovative Ansatz des Unternehmens unterstützt eine breite Palette von Anwendungsfällen, von Cloud-Migrationen und Self-Service-Infrastrukturen über Jobs-as-Code für DevOps bis hin zur Orchestrierung von Datenpipelines und maschinellem Lernen. Stonebranch, das sowohl vor Ort als auch als SaaS bereitgestellt werden kann, bietet eine zentrale Kontrolle mit fortschrittlichen Überwachungs-, Berichts- und Warnfunktionen, die eine umfassende Überwachung und Steuerung aller automatisierten Prozesse gewährleisten.

Die Magic Quadrant-Berichte sind das Ergebnis rigoroser, faktenbasierter Forschung in bestimmten Märkten und bieten einen umfassenden Überblick über die relative Position von Anbietern in Märkten mit hohem Wachstum und ausgeprägter Anbieterdifferenzierung. Die Anbieter sind in vier Quadranten untergebracht: Leaders, Challengers, Visionaries und Niche Players. Die Forschung ermöglicht es Ihnen, den größten Nutzen aus der Marktanalyse zu ziehen, die auf Ihre individuellen geschäftlichen und technologischen Bedürfnisse abgestimmt ist.

Lesen Sie den Magic Quadrant-Bericht kostenlos und erfahren Sie mehr über die Stärken und Schwächen von Stonebranch und anderen Anbietern.

1 Quelle: Gartner, Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms (SOAP), Hassan Ennaciri, Chris Saunderson, Daniel Betts, Cameron Haight, 11 September 2024.

Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen von Unternehmen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine ausgefeilte Echtzeit-Automatisierung von Geschäftsdiensten verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit dem Stonebranch Universal Automation Center können Unternehmen Workloads und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und -silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch arbeitet für einige der weltweit größten Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.

