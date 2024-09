Zur Unterstützung des strategischen Wachstums ernennt Q4 Tanya Thomas zum EVP of EMEA; Thomas Brings weitreichende Erfahrungen treiben die geografische Expansion bei führenden Tech-Unternehmen voran.

Q4 Inc. ("Q4" oder "das Unternehmen"), die IR Ops Plattform, hat heute starkes Wachstum und eine hohe Dynamik in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) vermeldet sowohl Personal als auch Kunden verzeichnen dort einen deutlichen Anstieg. Da immer mehr Unternehmen dort die Q4 Platform für Investor Relations (IR) nutzen, können sie die Effizienz steigern, die Risiken bei der Ausführung von Programmen verringern und die IR-Ergebnisse deutlich verbessern, was zu besseren Beziehungen zu Investoren und Premium-Bewertungen führt.

Q4 arbeitet mit EMEA-Unternehmen zusammen, darunter The Adecco Group, Caledonia Mining, Compugen, Voxeljet und viele mehr vom London Stock Exchange, Euronext, Nasdaq Nordic und SIX Swiss Exchange ebenso wie mehr als 2.600 auf der ganzen Welt, einschließlich der Hälfte der S&P 500. Sie nutzen die leistungsstarke, konsolidierte Plattform von Q4, um umfassend IR-Bedürfnisse zu befriedigen: mit Lösungen für IR-Websites, virtuellen Events, ein IR-CRM, Identifikation von Aktionären, Interaktionsanalysen und mehr, einschließlich sicherer KI für IR.

Im vergangenen Jahr hat Q4 seinen Kundenstamm in EMEA erheblich ausgeweitet, insbesondere im UK, in der Schweiz und den nordischen Ländern. Darüber hinaus ist der Personalbestand des Unternehmens in EMEA in diesem Zeitraum um 50 gewachsen.

Q4's EVP für EMEA

Während Q4 das internationale Wachstum vorantreibt, hat das Unternehmen Tanya Thomas zum Executive Vice President (EVP) of EMEA ernannt, wo sie eine wichtige Rolle spielt. Thomas lebt in London und bringt viel Erfahrung in der Führung von globalen B2B-Technologieunternehmen mit. Sie weiß, wie man deren schnelles und erfolgreiches Wachstum und deren skalierbare Umsatzströme lenkt. In ihrer Position bei Q4 wird Thomas sich darauf konzentrieren, das strategische Wachstum in EMEA und anderen internationalen Märkten voranzutreiben und dabei die entsprechenden operativen Tätigkeiten zu überwachen.

Vorher hat Thomas als Chief Growth Officer bei OpenExchange gearbeitet, ein Anbieter von professionell gemanagten virtuellen Meetings und Events im Kapitalmarkt. Davor war sie CEO bei GDS Group, einem Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation sowie Group Sales Director bei UBM plc, ein B2B-Event-Organisator, der von Informa akquiriert wurde. Dies sind nur einige ihrer Positionen.

"Wir sehen für Q4 in EMEA großartige Möglichkeiten und wir treten nun in die nächste strategische Wachstumsphase ein. Tanya ist sowohl für uns als auch für unsere Kunden ein wertvoller Gewinn," sagte Darrell Heaps, CEO, Q4. "Tanya's Erfahrung im Kapitalmarkt und mit virtuellen Events kombiniert mit ihrem Erfolg bei der Expansion in internationale Märkte machen sie zu einer idealen Ergänzung unseres Teams. Da wir IR-Führungskräften und ihren Unternehmen dabei helfen, Investoren anzuziehen, zu managen und zu verstehen, freuen wir uns darauf, noch mehr Unternehmen die Vorteile unserer Plattform zugänglich zu machen."

Thomas und andere Mitglieder von Q4 werden das Unternehmen auf regionalen Events vertreten, darunter die Reputation Management Corporate Comms Conference in London am 18. September und DIRF 2024 in Kopenhagen, Dänemark am 19. September, wo Q4 als ein Premiumsponsor der Konferenz auftritt.

"Ich werde in einer unglaublich spannenden Zeit für Q4 tätig da das Unternehmen die erste IR Ops Plattform in der Branche vor Kurzem herausgebracht hat," sagte Tanya Thomas, EVP of EMEA, Q4. "An der Börse notierte Unternehmen in EMEA zeigen großes Interesse für die konsolidierte und KI-unterstützten Funktionen von Q4. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team. Wir werden die hohe Nachfrage bedienen, unsere Führungsposition in der Region ausbauen und mehr Kunden die Vorteile der erprobten und vertrauenswürdigen Lösungen von Q4 nahebringen."

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. ist die erste IR Ops Platform mit dem weltweit größten Pool an proprietären Investorendaten. Sie wurde speziell entwickelt, um Hindernisse zwischen börsennotierten Unternehmen und ihren Investoren zu beseitigen. Q4 stellt den Führungskräften im Bereich Investor Relations und ihren Teams die Tools zur Verfügung, um Investoren zu gewinnen, zu verwalten und zu verstehen und das alles an einem Ort. Die KI-gestützte Q4 IR Ops Platform umfasst Anwendungen für das Website- und Event-Management, Engagement-Analysen und das Lifecycle-Management von Erträgen, einschließlich des AI Earnings Co-Pilot zur Erstellung von Skriptentwürfen auf Basis historischer Daten und Zusammenfassungen von KI-Earnings-Calls, um das Stimmungsbild der Peers zu verstehen. Außerdem bietet die Plattform ein optimiertes Investor-CRM und Shareholder-Intelligence mit verbesserten Kennzahlen zur Optimierung der Strategien zur Investorenansprache. Q4 liefert die Daten, Erkenntnisse und Arbeitsabläufe, durch die sich IR-Teams auf das Wesentliche konzentrieren können: Strategie, Beziehungen und die Steigerung der Prämienbewertungen für ihre Unternehmen.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.600 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Q4 pflegt eine preisgekrönte Unternehmenskultur, in der die Mitarbeiter gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Q4 hat seinen Hauptsitz in Toronto und unterhält Büros in London und Kopenhagen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.q4inc.com.

