Wasserstoff-Startup wird Gelder nutzen, um die Kommerzialisierung von alkalischen Elektrolyseurenmit 20-fach höherer volumetrischer Energiedichte zu beschleunigen

Hgen, ein Unternehmen, das sauberen Wasserstoff herstellt, um die Schwerindustrie zu dekarbonisieren, gab heute den Abschluss einer 5 Mio USD Seed-Finanzierungsrunde bekannt. Die Kapitalbeschaffung wurde von Seven Seven Six geleitet, mit Beteiligung von Founders Fund und Fontinalis Partners. Hgen wird diese Finanzierung nutzen, um die kommerzielle Einführung seiner Technologie bei Kunden zu beschleunigen.

Jedes Jahr werden fast 100 Mio. Tonnen Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen für die Verwendung in industriellen und chemischen Prozessen produziert. Das 2021 gegründete Unternehmen Hgen will diesen Markt von mehr als 100 Mrd. USD dekarbonisieren, indem es mit seinen alkalischen Elektrolyseuren sauberen Wasserstoff aus Wasser und Elektrizität herstellt eine Klasse von Elektrolyseur-Technologie mit der niedrigsten Kostenuntergrenze und daher am besten positioniert, um die Kostenziele für sauberen Wasserstoff zu erreichen.

Hgen hat einen alkalischen Elektrolyseur entwickelt, der im Vergleich zu herkömmlichen alkalischen Elektrolyseuren eine 20-mal höhere volumetrische Leistungsdichte aufweist. Das Ergebnis ist ein 20-mal kleineres System, das die gleiche Menge Wasserstoff produzieren kann. Diese hohe Energiedichte wird durch die wasserstofferzeugenden Zellen von Hgen ermöglicht, die 9 effizienter und 6x dünner sind als herkömmliche Alkalizellen. Dies führt zu einem kompakteren und kostengünstigeren Elektrolyseur.

"Heutzutage sehen Elektrolyseur-Installationen aus wie maßgeschneiderte petrochemische Bauprojekte maßgeschneidert und kostspielig. Unsere vormontierten Module umfassen die gesamte Anlage, so dass die Kosten für Wasserstoffprojekte heute nicht mehr durch individuelle Planung und Bau vor Ort in die Höhe getrieben werden", sagt Molly Yang, CEO von Hgen.

Mit der frühen Unterstützung von Breakthrough Energy Fellows konnte Hgen seine Technologie von einem Tischprototyp zu einer Demonstration im industriellen Maßstab in seiner Anlage in Hawthorne weiterentwickeln. Das Unternehmen konzentriert sich jetzt darauf, seine Technologie bei Kunden einzusetzen.

Alexis Ohanian, Gründer und persönlich haftender Gesellschafter von Seven Seven Six, sagt: "Hgen hat ein unglaubliches Team aus SpaceX und Tesla zusammengestellt, das bereits in der Vergangenheit komplexe Technologien in kürzester Zeit besser als die etablierten Unternehmen entwickelt hat und nun einen Durchbruch bei der alkalischen Elektrolyse erzielt."

"Die kommerzielle Nutzung von Hgen bestätigt die überragende Leistung ihrer Technologie, und wir freuen uns, sie auf diesem Weg zu unterstützen", sagt Katelin Holloway, Gründungspartnerin von Seven Seven Six.

Hgen sucht Mitarbeiter für Positionen in Los Angeles.

Über Hgen:

Hgen stellt sauberen Wasserstoff zur Dekarbonisierung der Schwerindustrie her. Sein hocheffizienter alkalischer Elektrolyseur wandelt Wasser und Elektrizität in sauberen Wasserstoff um, der in industriellen Prozessen wie der Chemie- und Stahlproduktion als Ausgangsmaterial verwendet wird. Erfahren Sie mehr unter www.hgen.com.

