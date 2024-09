Nvidia, der Vorreiter im Bereich Grafikprozessoren und Halbleitertechnologie, hat sich als einer der Haupttreiber des S&P 500-Index etabliert. Das Unternehmen profitiert weiterhin von der steigenden Nachfrage nach KI-Anwendungen und Hochleistungs-Computing. Im Jahr 2024 verzeichnete die Nvidia-Aktie bereits einen beeindruckenden Anstieg von über 135 Prozent, während der S&P 500 um etwa 18 Prozent zulegte. Experten zufolge war Nvidia für rund ein Viertel des diesjährigen Indexanstiegs verantwortlich. Die jüngsten optimistischen Aussagen von CEO Jensen Huang zur Geschäftsentwicklung sorgten für weitere Euphorie unter den Anlegern und trieben den Aktienkurs in die Höhe.

Ausblick auf zukünftige Entwicklung

Analysten erwarten, dass Nvidia auch in Zukunft ein beträchtliches Gewinnwachstum verzeichnen und damit die Performance des S&P 500 weiter unterstützen wird. Allerdings könnte der dominierende Einfluss des Unternehmens auf den Index in Zukunft abnehmen. Experten weisen darauf hin, dass das Ausmaß der Schätzungserhöhungen und deren Auswirkungen auf die breiteren Fundamentaldaten des S&P 500-Index nachgelassen haben. Trotz der anhaltenden Bedeutung für die Indexperformance könnte die deutliche Outperformance von Nvidia in Zukunft maßvoller ausfallen.

