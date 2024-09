Im Bericht steht: "Zycus zeichnet sich durch seine Merlin GenAI-Fähigkeiten für seine SVM-Suite aus."

Zycus, ein führender Anbieter von GenAI-gestützten Source-to-Pay-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Leader in The Forrester Wave: Supplier Value Management (SVM) Platforms, Q3 2024 ausgezeichnet wurde. Wir glauben, dass Zycus' führende Position in diesem renommierten Bericht das Engagement für Innovation und Kundenerfolg unterstreicht.

Die 9 bewerteten Anbieter wurden anhand von 33 Kriterien bewertet, die das aktuelle Angebot, die Strategie und die Marktpräsenz abdeckten, wobei Zycus die höchste Punktzahl in der Kategorie Strategie erhielt. Zycus erhielt außerdem die höchstmögliche Punktzahl in 10 Kriterien, darunter Vision und Innovation.

In dem Bericht heißt es ausdrücklich:

"Zycus nutzt sein außergewöhnliches Verständnis der Kundennachfrage, um eine umfassende SVM-Suite mit einem starken Markteinführungsansatz und einer Vision anzubieten."

"Zycus hat eine überzeugende Vision für den SVM-Bereich, und seine Innovation und Strategie passen dazu, so dass es neue Kunden gewinnen kann."

"Zycus ist ein idealer Partner für Unternehmen, die eine SVM-Plattform suchen, die den Schwerpunkt auf Produktinnovation legt und eine starke Kundenorientierung aufweist", heißt es in dem von Forrester Senior Analyst, Jeffrey Rajamani verfassten Bericht.

Die Anerkennung von Forrester folgt auf den Erfolg von Zycus bei der Entwicklung der weltweit ersten GenAI-gestützten SVM Solution Suite.

"Die Ernennung zum Leader in der Forrester Wave für SVM-Plattformen ist für uns ein Beweis für unsere Innovation und unser Engagement, die Bedürfnisse unserer Kunden über 2 Jahrzehnte zu erfüllen", sagte Aatish Dedhia, Gründer und CEO von Zycus. "Unsere Vision für die Zukunft des Beschaffungswesens ist die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Lösungen durch modernste GenAI-Funktionen."

Über Zycus:

Zycus ist der führende Anbieter von Source-to-Pay (S2P)-Lösungen und Pionier der weltweit ersten generativen KI-(GenAI)gestützten Plattform, die der Beschaffung zu 10-facher Geschwindigkeit und Effizienz verhilft. Das Unternehmen ist seit über zwei Jahrzehnten ein zuverlässiger Partner für große globale Unternehmen und wird von führenden Branchenanalysten immer wieder für seine organisch aufgebaute, kompatible und erweiterbare Source-to-Pay-Suite ausgezeichnet.

Seine Merlin GenAI Suite automatisiert taktische Aufgaben und ermöglicht es den Beschaffungsteams, sich auf strategische Initiativen zu konzentrieren. Darüber hinaus bietet es mit Merlin Assist eine einzigartige konversationelle KI für Geschäftsanwender, die in Microsoft Teams integriert ist, um das Eingangsmanagement mit einer benutzerfreundlichen Erfahrung zu optimieren.

