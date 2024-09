Das war wohl die schnellste Rolle rückwärts, die boersengefluester.de je erlebt hat. Gerade einmal fünf Tage nach dem Kapitalmarkttag 2024 der DFV Deutsche Familienversicherung (siehe dazu unseren Beitrag HIER) überrascht das Versicherungsunternehmen aus Frankfurt mit einem Delisting-Plan - übermittelt durch die Haron Holding um Aufsichtsrat Luca Pesarini, dem insgesamt 25 Prozent der Aktien zuzurechnen sind. ... The post DFV Deutsche Familienversicherung: Delisting geplant! appeared first on Boersengefluester.

