DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. September

=== *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,2% gg Vm *** 08:00 GB/Erzeugerpreise August Output-Basis PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,8% gg Vj *** 08:00 GB/Verbraucherpreise August PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj Kern PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,3% gg Vj 08:00 DE/Baugenehmigungen Juli *** 09:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede zur Eröffnung der Supervision Innovators Conference 2024 *** 09:30 US/Alphabet Inc (Google-Holding), EuG-Urteil zu Marktmissbrauch bei Online-Werbung 10:00 DE/Emissionsplanung des Bundes für das 4. Quartal *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise August Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:00 UZ/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit den Präsidenten der Republik Kasachstan, der Kirgisischen Republik, der Republik Tadschikistan, der Republik Usbekistan und von Turkmenistan 11:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote und Paneldiskussion beim InnoNation Festival des BDI, Berlin 11:30 DE/11:30 Auktion 1,80-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2053 und 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 - jeweils im Volumen von 1 Mrd EUR *** 13:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu aktuellen Themen der Geldpolitik 13:15 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August Baubeginne PROGNOSE: +5,8% gg Vm zuvor: -6,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -4,0% gg Vm 16:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote, Diskussion und Rundgang bei der IAA Transportation, Hannover *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 18:00 US/T-Mobile US Inc, Capital Markets Day *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pressekonferenz mit Fed-Chairman Powell) Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 5,00% bis 5,25% zuvor: 5,25% bis 5,50% - HK,KR/Börsenfeiertag Hongkong, Südkorea ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

