The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.09.2024ISIN NameXS1028942354 ATRADIUS FIN. 14/44 FLRXS2055089457 UNICREDIT 19/29 FLR MTNDE000HLB49M7 LB.HESS.THR. ANL.06B/23DE000NLB3052 NORDLB 22/24DE000HLB4587 LB.HESS.THR.CARRARA03H/23XS2599731473 HEINEKEN 23/24 MTNBE0002274430 BNP PAR.FORTIS 17-24 MTNXS1720922175 BRIT. TELECOM. 17/24 MTNUSP16236AG98 BANCO BBVA PERU 14/29 FLRXS2226795321 CNAC FIN. HK 20/24XS2010044621 SIBUR SEC. 19/24 REGSUSF2R125CF03 CREDIT AGRI. 19/UND. REGSCH0358654975 ROCHE KAPITALMKT 17-24XS2389982476 AMTD GROUP CO. 21/24 MTNUS4581X0DZ81 I.A.D.B 21/24 MTNXS2387356459 SIN.OFF.CA.C 21/24 MTNAU3CB0283190 LANDWIRT.R.BK 21/24AD MTNXS1112829947 DIAGEO FIN. 14/24 MTNXS2056376135 SKIPTON BLDG 19/24 MTNFR0010804500 ORANO 09-24 MTNDE000DK0B523 DEKABANK DGZ IHS.S.7315CH0256434603 PFZ.SCHW.KT.BKN 14-24 456US65557DAL55 NORDEA BK 14/UND.FLR MTNNO0012704107 B2 IMPACT 22/26 FLRDE000A30VM29 KRED.F.WIED.22/27 MTNXS1577953174 STEEL FNDG 17/24 REGSDE000SLB4261 LDSBK.SAAR OPF A426XS1493333717 SWEDISH MATCH 16/24 MTNUS38141GYL21 GOLDM.S.GRP 21/24 FLRUS698299BD54 PANAMA 14/24XS1493320656 CADENT FINANCE 16/24 MTNDE000A1TNDT3 AAREAL BANK MTN S.218XS1112850125 BOOKING HLDGS 14/24