The following instruments on XETRA do have their first trading 18.09.2024

Aktien
1 CA9101442031 United Corporations Ltd.

Anleihen/ETF
1 FR001400P728 APRR
2 US126408HY20 CSX Corp.
3 US50540RAZ55 Labcorp Holdings Inc.
4 USV7780TAQ68 Royal Caribbean Cruises Ltd.
5 XS2905425612 Coca-Cola Europacific Partners PLC
6 XS2900306171 Daimler Truck International Finance B.V.
7 DE000DW6AE50 DZ BANK AG
8 DE000DW6AE43 DZ BANK AG
9 US66989HAW88 Novartis Capital Corp.
10 US66989HAU23 Novartis Capital Corp.
11 US03063UAA97 Americold Realty Operating Partnership L.P.
12 XS2891748001 Canara Bank
13 XS2900380812 Daimler Truck International Finance B.V.
14 XS2893175625 IGT Lottery Holdings B.V.
15 XS2894851042 Khazanah Capital Ltd.
16 US65480CAG06 Nissan Motor Acceptance Company LLC
17 US66989HAT59 Novartis Capital Corp.
18 XS2903463987 Perrigo Finance Unlimited Co.
19 CH1377443895 UBS Switzerland AG
20 US91282CLL36 United States of America
21 XS2900372710 Black Sea Trade and Development Bank
22 DE000HLB5972 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
23 DE000HLB5964 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
24 US66989HAV06 Novartis Capital Corp.
25 LU1971906984 UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF