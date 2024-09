Die Alphabet Inc. C Aktie steht vor einer entscheidenden Prüfung, da das EU-Gericht in Luxemburg heute sein Urteil über eine Wettbewerbsstrafe von 1,49 Milliarden Euro verkündet. Die EU-Kommission hatte dem Technologieriesen 2019 missbräuchliche Praktiken im Bereich der Online-Werbung vorgeworfen, insbesondere bei seinem Dienst "AdSense for Search". Laut Kommission soll Google andere Anbieter in diesem Segment unzulässig behindert haben. Der Konzern hatte bereits vor der Entscheidung Änderungen am Geschäftsmodell vorgenommen und sich gegen die Strafe gewehrt.

Auswirkungen auf den Technologiesektor

Die Entscheidung könnte weitreichende Folgen für den gesamten Technologiesektor haben. In Brüssel wird seit geraumer Zeit an Strategien gearbeitet, um Wettbewerbsverzerrungen durch große Tech-Unternehmen einzudämmen. Neben dem Digital Markets Act (DMA) wurden in den letzten Jahren mehrere Strafen gegen Google verhängt, die sich auf insgesamt über acht Milliarden Euro belaufen. Obwohl der Konzern diese Bußgelder dank seines florierenden Online-Werbegeschäfts verkraften konnte, musste er in einigen Fällen sein Geschäftsmodell anpassen. Das heutige Urteil könnte somit nicht nur für Alphabet, sondern für die gesamte Branche richtungsweisend sein.

