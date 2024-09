Herisau (ots) -displayactive.ch übernimmt die kanawai medien ag - Ein strategischer Zusammenschluss zweier hervorragender Werbescreen-Netzwerke, um ihre Marktpräsenz zu stärken und Synergien zu nutzen.Diese Akquisition stellt einen bedeutenden Schritt in der Expansionsstrategie von displayactive.ch dar und zielt darauf ab, die Marktposition weiter zu stärken und die technologische Entwicklung im Bereich der digitalen Aussenwerbung voranzutreiben. Die Marke "kanawai MEGA SCREENS" bleibt weiterhin bestehen und wird als eigenständiges Netzwerk in das Portfolio von displayactive.ch integriert.Bestehenden Kunden wird es weiterhin möglich sein, das bewährte Netzwerk ohne Einschränkungen zu buchen. "Mit der Übernahme der kanawai medien ag setzen wir auf Kontinuität und Reichweite", erklärt Marc Steiner, Geschäftsleiter von displayactive.ch. "Unsere Kunden wie auch bestehende Kunden der kanawai medien ag profitieren nicht nur von einem erweiterten Angebot, sondern auch von unserem Engagement, technologische Fortschritte voranzutreiben und Ressourcen effizient zu bündeln."Die schrittweise Integration der kanawai medien ag in displayactive.ch bringt zahlreiche Vorteile mit sich und erfolgt in den kommenden Monaten. Über die vertraglichen Details haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Erweiterung der Reichweite ist einer der zentralen Gründe für die Übernahme. Durch die Kombination der Netzwerke entstehen neue Möglichkeiten, die es ermöglichen, eine grössere Zielgruppe zu erreichen und den Werbetreibenden eine noch effektivere Plattform zu bieten.Daneben ist auch der technologische Fortschritt ein zentrales Ziel des Zusammenschlusses. Mit dem Know-how und der Infrastruktur von displayactive.ch werden innovative Lösungen entwickelt, die den Kunden modernste Werbe- und Reportingmöglichkeiten bieten."Mit displayactive.ch haben wir ein innovatives Unternehmen gefunden, das nicht nur die Wünsche und Interessen unserer Kunden versteht, sondern auch über das notwendige Know-how verfügt, um das Angebot kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu optimieren", sagt Dieter Max Schenk, Verwaltungsratspräsident der kanawai medien ag. Kunden beider Netzwerke können sich entsprechend auf neue Möglichkeiten freuen. Alex Schenk, Verkaufsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung der kanawai medien ag ergänzt: "Bestehende Kunden können weiterhin vom gewohnten Service profitieren und zusätzlich vom erweiterten Angebot Gebrauch machen. Wir sehen in diesem Zusammenschluss eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten."Im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen werden die Mitarbeiter übernommen. Damit wird sichergestellt, dass das gesammelte Know-how und die wertvollen Erfahrungen der Mitarbeitenden erhalten bleiben. Die Übernahme stärkt die Kontinuität und gewährleistet eine reibungslose Fortführung der bisherigen Abläufe.Weitere Informationen auf der offiziellen Webseite. (https://www.displayactive.ch/zusammenschluss-der-kanawai-medien-ag-und-displayactive-ch/)Über displayactive.ch:displayactive.ch ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf digitale Werbescreens spezialisiert hat. Es bietet massgeschneiderte Lösungen für DOOH-Kampagnen an. Mit dem Fokus auf Kundenorientierung und technologisches Know-how unterstützt displayactive.ch Unternehmen dabei, ihre Zielgruppe effektiv zu erreichen und ihre Werbebotschaften dynamisch und wirkungsvoll zu präsentieren.Über kanawai medien ag:Die kanawai medien ag ist Marktführerin im Bereich MEGA SCREENS an Verkehrsknotenpunkten. Das Unternehmen betreibt und vermarktet ein nationales Netzwerk digitaler Werbeflächen an stark frequentierten Orten. Durch strategisch platzierte digitale Anzeigen unterstützt die kanawai medien ag Unternehmen und Marken dabei, ihre Botschaften effektiv und sichtbar an ein breites Publikum zu kommunizieren.Pressekontakt:displayactive.chMarc Steinermarc.steiner@displayactive.ch / +41 71 221 25 01Original-Content von: displayactive.ch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099693/100923057