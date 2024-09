Boomi, Marktführer für intelligente Integration und Automatisierung, gab heute die Gewinner seiner Partnerauszeichnungen EMEA 2024 bekannt, die auf dem Boomi Partnertreffen EMEA 2024 ausgezeichnet wurden, welches in Barcelona, Spanien, stattfand. Diese Auszeichnungen würdigen innovative Partner, die ihre Beziehung zu Boomi erfolgreich nutzen, um die Geschäftsergebnisse ihrer Kundschaft zu verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240917961285/de/

Boomi Announces 2024 EMEA Partner Award Winners (Graphic: Business Wire)

Die Gewinner wurden auf der Grundlage der Art und Weise ausgewählt, wie sie die Möglichkeiten der Boomi Enterprise Plattform nutzen, um innovative Durchbrüche zu ermöglichen, komplexe Herausforderungen für die Kundschaft zu bewältigen oder positive Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesellschaft zu erzielen.

"Als Pioniere der IT und der digitalen Innovation danken wir unseren geschätzten Partnern für ihren bedeutenden Beitrag zu den Erfolgen unserer gemeinsamen Kundschaft", sagte Dan McAllister, Senior Vizepräsident für globale Allianzen und Kanäle bei Boomi. "Ihr unermüdlicher Einsatz sowie ihre Bemühungen sind unerlässlich, um die betriebliche Effizienz zu optimieren und die Automatisierung zu nutzen, um die sich ständig ändernden Herausforderungen der modernen Geschäftswelt zu bewältigen. Diese Auszeichnungen sind eine Gelegenheit, die Dankbarkeit von Boomi für unsere geschätzten Partner zu würdigen, und wir freuen uns auf den weiteren Erfolg mit ihnen im nächsten Jahr."

Die diesjährigen Gewinner nach Kategorien lauten:

EMEA Partner des Jahres: Cognizant

Cognizant EMEA Teaming Systems Integrator (SI) Partner des Jahres: VISEO Infosys Easy Data Integration



Boomi bietet intelligente End-to-End-Integrations- und Automatisierungslösungen, die es modernen, digitalen Unternehmen ermöglichen, ihre Geschäftsergebnisse zu beschleunigen. Das Unternehmen betreut mehr als 20 000 Kundinnen und Kunden, verfügt über eine wachsende Benutzergemeinschaft von mehr als 250 000 Mitgliedern und ein weltweites Netzwerk von etwa 800 Partnern. Boomi wurde in die Inc. 5000 Liste der der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in Nordamerika 2024 aufgenommen und von CRN als Cloud 100 Unternehmen sowie als Gewinner des 5-Sterne-Partnerprogramms anerkannt.

Um mehr über Boomi' Partnerprogramm zu erfahren oder einen Partner aus Boomis weltweitem Ökosystem zu finden, besuchen Sie bitte Boomi.com/partners.

Zusätzliche Ressourcen

Erfahren Sie mehr über die Boomi Enterprise Plattform

Entdecken Sie die Boomiverse Community

Folgen Sie Boomi auf X (Twitter), LinkedIn, Facebook und YouTube

Über Boomi

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, wichtige Prozesse zu automatisieren und zu rationalisieren, um schneller Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Boomi Enterprise Platform nutzt fortschrittliche KI-Funktionen, um Systeme nahtlos zu verbinden und Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung zu verwalten. Mit einem Kundenstamm von mehr als 20.000 Unternehmen weltweit und einem schnell wachsenden Netzwerk von über 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240917961285/de/

Contacts:

Medien:

Elliot Harrison

Leiter Unternehmenskommunikation EMEA

elliot.harrison@boomi.com