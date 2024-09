Die Aktie der DHL Group zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld robust. Trotz leichter Schwankungen konnte der Kurs zuletzt auf über 40 Euro zulegen. Analysten sehen weiterhin Aufwärtspotenzial für den Logistikkonzern. Das US-Analysehaus Bernstein Research bewertet die Aktie mit einem Kursziel von 44 Euro als unterbewertet und stuft sie als "Outperform" ein.

Investitionen in Zukunftstechnologien

DHL investiert weiter in die Modernisierung seiner Infrastruktur. In Portugal wurde kürzlich eine hochmoderne Anlage am Flughafen Porto in Betrieb genommen, die die Exportkapazitäten deutlich erhöht. Mit Fokus auf Nachhaltigkeit setzt das Unternehmen dabei verstärkt auf Elektromobilität und erneuerbare Energien. Diese Investitionen in Zukunftstechnologien könnten sich langfristig positiv auf die Geschäftsentwicklung und den Aktienkurs [...]

Hier weiterlesen