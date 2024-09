Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Emerging Travel Group, ein globales Reiseunternehmen, das die Marken RateHawk, ZenHotels und Roundtrip betreibt, hat eine strategische Ernennung auf Führungsebene bekannt gegeben, um das Segment "Geschäftsreisen" zu stärken. Sergiu Les tritt dem Unternehmen als Head of Corporate Department bei.In seiner neuen Rolle wird Sergiu Les für die Produktstrategie und -entwicklung des Unternehmens verantwortlich sein und ein Team von über 50 Mitarbeitern leiten. Mit Sitz in Straßburg, Frankreich, wird Les die Markteinführungsstrategie der Emerging Travel Group für die Unternehmensmarke Roundtrip, einer Reisebuchungsplattform für kleine und mittlere Unternehmen, beaufsichtigen. Zudem wird er sicherstellen, dass das Unternehmen seine Verkaufs- und Kundenzufriedenheitsziele weiterhin erreicht und übertrifft und gleichzeitig seine Marktposition stärkt.Les verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Reisemanagement und Technologie in der EMEA-Region. Zuletzt war Les als Global Sales Director bei CWT tätig, wo er die Kundenakquise für Großunternehmen leitete. In den letzten 10 Jahren hatte er verschiedene andere Funktionen im Bereich Reisemanagement und -technologie bei Navan (früher TripActions) und American Express Global Business Travel inne.Felix Shpilman, CEO der Emerging Travel Group dazu: "Sergius Eintritt in unser Unternehmen kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, kurz vor der Geschäftssaison. Mit seinem umfangreichen Fachwissen und seiner profunden Branchenkenntnis sind wir gut aufgestellt, um das Wachstum unserer Geschäftsreiselösungen zu steigern."Sergiu Les kommentierte seine neue Rolle wie folgt: "Ich freue mich sehr, für die Emerging Travel Group tätig zu werden und zum Wachstum des Unternehmens beizutragen. Die Möglichkeit, in dieser Zeit Vertriebsteams weltweit zu leiten, passt perfekt zu meiner Leidenschaft für den Vertrieb und meiner Begeisterung für den Kontakt mit Kunden, wobei ich auf leistungsstarke Vertriebsteams im Bereich Travel Management aufbauen kann. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesem talentierten Team, um den Erfolg des Unternehmens fortzuführen und die weitere Expansion in neue Märkte voranzutreiben."Die Unternehmensplattform der Emerging Travel Group, Roundtrip, die im Sommer 2022 eingeführt wurde, hat sich schnell durchgesetzt. Über 4.500 Partner nutzen die Plattform, um Geschäftsreisen zu planen und Reiseleistungen über ein einziges System zu buchen. Die Plattform bietet einen umfassenden Unterkunftsbestand mit über 2,6 Millionen Optionen, darunter 100.000 direkt unter Vertrag genommene Unterkünfte, sowie Flüge von über 400 Fluggesellschaften, Transfers in 150 Ländern, Autovermietungen, FIT-Buchungen, Gruppenreservierungen und andere reisebezogene Dienstleistungen.Im Jahr 2023 erzielte die Emerging Travel Group einen Bruttotransaktionswert in Höhe von 2,6 Milliarden USD.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2507845/ETG_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/emerging-travel-group-starkt-geschaftsreisen-mit-wichtiger-ernennung-302250922.htmlPressekontakt:Anita Gusich,pr@emergingtravel.com,+385 99 216 0621Original-Content von: Emerging Travel Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135208/5866793