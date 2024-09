Es kommt wie befürchtet: Tupperware Brands hat in den USA Konkursschutz nach Chapter 11 beantragt. Die Kultmarke, die auch in Deutschland über Jahrzehnte zum festen Bestandteil vieler Haushalte gehört, muss aufgeben und hat Konkurs-Antrag gestellt. Tupperware-Aktien werden nach Kurssturz nicht mehr gehandelt.Der Haushaltswaren-Hersteller Tupperware hat am Dienstag-Abend in den USA mitgeteilt, dass das Unternehmen und bestimmte Tochtergesellschaften freiwillig ein Insolvenzverfahren nach Chapter ...

