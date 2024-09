Der schlafende Riese: Gold's Medien-Blackout: Der Bullenmarkt, über den kaum jemand spricht

Anzeige / Werbung

Anfang des Jahres sagte Jeff Currie, der ehemalige Leiter der Rohstoffforschung bei Goldman Sachs, dass er bei ALLEN Rohstoffen optimistisch sei. Jetzt sehen wir, warum!

Gold erlebt nicht nur ein gutes Jahr, sondern eines der besten in der Geschichte des beliebten Edelmetalls.





Während die Goldpreise weiter steigen und zum vierten Mal in Folge neue Allzeithochs erreichen, gibt es klare Hinweise darauf, dass wir erst am Anfang eines historischen Superzyklus für Gold stehen.



Das ist zwar eine großartige Nachricht für Goldanleger, aber noch bemerkenswerter ist, wie wenig Aufmerksamkeit dieser Rallye bisher erhalten hat. In einer Zeit, in der die Schlagzeilen von Technologiewerten und KI dominiert werden, entfaltet sich dieser historische Moment für Gold fast lautlos und ohne großes Aufsehen.



Aber für diejenigen, die aufpassen, ist dies der perfekte Zeitpunkt, um mutige Entscheidungen zu treffen - und West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) ist bestens positioniert, um als einer der Gewinner aus diesem Markt hervorzugehen.

Rekorde brechen: Gold's beispiellose Rallye 2024

Seit Oktober letzten Jahres befindet sich Gold auf einem bemerkenswerten Aufwärtstrend, wobei es von etwa 1.800 USD auf aufeinanderfolgende Allzeithochs gestiegen ist - allein in diesem Jahr 33 Mal.



Am Freitag stieg Gold auf ein neues Rekordhoch von 2.585 USD pro Unze und übertraf damit das frühere Hoch von 2.558 USD, das nur wenige Tage zuvor erreicht wurde.



Das gelbe Metall ist seit seinem Tiefstand im Februar bei 1.984 USD pro Unze um fast 31 % gestiegen. Noch beeindruckender: Seit Oktober hat der Goldpreis einen erstaunlichen Zuwachs von 44 % verzeichnet.



Diese beispiellose Serie von Rekordhochs ist außergewöhnlich und markiert einen historischen Moment für Gold.

Und das könnte erst der Anfang sein!



Laut GSC Commodity Intelligence "macht Gold nicht nur neue Höchststände im Jahr 2024, sondern es bricht regelrecht aus. Das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass diese Rallye erst anfängt, sich richtig zu entfalten."

Der schlafende Riese: Gold's unterschätzter Triumph

Doch es passiert etwas Merkwürdiges - oder vielmehr: Es passiert nicht.



Trotz des beeindruckenden Laufs von Gold sind die Berichterstattung und die Diskussionen in den sozialen Medien auf einem mehrjährigen Tiefstand. Es ist, als hätte sich die Finanzwelt kollektiv entschieden, einen der bedeutendsten Bullenmärkte unserer Zeit zu ignorieren.



Anleger sind abgelenkt und jagen dem nächsten Tech-Boom hinterher oder versuchen, herauszufinden, was als Nächstes im Bereich der KI passiert. Aber der Anstieg von Gold ist kein Zufall; er ist das Ergebnis tiefgreifender struktureller Probleme in der Weltwirtschaft, die nicht so schnell verschwinden werden.

Jenseits der Fed-Narrative: Gold erzählt eine andere Geschichte

Clevere Investoren wissen jedoch, dass Stille oft den nächsten Sturm ankündigt



Während die US-Notenbank behauptet, die Inflation sei unter Kontrolle, erzählen die Märkte eine andere Geschichte. Die Inflationserwartungen weichen deutlich von den Aussagen der Fed ab und deuten darauf hin, dass der Kampf gegen steigende Preise noch lange nicht vorbei ist.

Diese Diskrepanz zwischen offiziellen Erklärungen und der Marktrealität schafft eine einmalige Gelegenheit. Die Rekordpreise für Gold, kombiniert mit anhaltendem Inflationsdruck, zeichnen ein klares Bild: Wir befinden uns in einem Bullenmarkt, der bislang unter dem Radar geblieben ist.



Diese Stille wird jedoch nicht von Dauer sein. Die Geschichte lehrt uns, dass Bullenmärkte bei Gold irgendwann die Aufmerksamkeit der Massen erregen - insbesondere dann, wenn klar wird, dass die Inflation nicht im Griff ist und Aktienmärkte an Attraktivität verlieren. Wenn das passiert, könnte der Ansturm auf Gold schnell und massiv sein.



In diesem Umfeld sind nur wenige Goldunternehmen besser positioniert als West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0).



Da nicht alle Goldminenunternehmen gleich sind.

West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) ist nicht einfach nur ein weiteres Junior-Minenunternehmen, das auf steigende Goldpreise setzt. Es handelt sich um einen hochwertigen, gut finanzierten Goldförderer, der kurz vor der Produktionsaufnahme steht und sich in einem der produktivsten Goldgebiete der Welt befindet. Das Unternehmen wird von Branchenveteranen unterstützt, verfügt über bewährte Ressourcen und verfolgt einen strategischen Wachstumsplan. Mit Gold auf einem historischen Höhenflug und der Inflation, die noch lange nicht unter Kontrolle ist, ist dies der richtige Zeitpunkt, um zu investieren, bevor der breitere Markt aufholt.





Der stille Bullenmarkt ist dort, wo Vermögen gemacht werden

Wir erleben derzeit einen der am meisten unterschätzten Bullenmärkte in der Geschichte des Goldes. Die Preise steigen stetig, aber die meisten Privatanleger haben dies noch nicht bemerkt. Dies ist die Ruhe vor dem Sturm, und wenn der Mainstream erst einmal auf Gold aufmerksam wird, wird es zu spät sein, die frühen Gewinne mitzunehmen. Der Moment zum Handeln ist jetzt - bevor die FOMO-Menge (Fear of Missing Out) einsetzt.

Aber hier ist der Punkt: Nicht jedes Goldunternehmen ist darauf ausgelegt, in diesem Umfeld zu bestehen. Junior-Minenbetreiber gibt es wie Sand am Meer, und viele von ihnen kämpfen darum, Kapital aufzubringen, geschweige denn ihre Produktion zu beschleunigen. West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) ist anders, und genau dieser Unterschied macht es zu einem der klügsten Investments in diesem aufstrebenden Goldmarkt. Vergessen wir nicht:



Ein bewährtes Asset am richtigen Standort: Die Madsen Goldmine ist kein gewöhnliches Projekt. Sie befindet sich im renommierten Red Lake District, einer Region, die bereits über 30 Millionen Unzen Gold produziert hat. Die Voraussetzungen sind geschaffen; Madsen verfügt über nachgewiesene Reserven, und die Infrastruktur ist bereits vorhanden. Im Gegensatz zu vielen Junior-Minenbetreibern, die sich noch in der Explorationsphase befinden, tritt West Red Lake in eine bereits vorbereitete Gelegenheit mit einem klaren Weg zur Produktion ein.





Ein Team mit einer Erfolgsbilanz: In einer Welt, in der Investoren Milliarden in schlecht geführte Projekte verbrennen, hat West Red Lake etwas, das nur wenige Unternehmen vorweisen können: eine Führung, die weiß, wie man Vermögenswerte in Gewinne umwandelt. Mit Frank Giustra und Eric Sprott an ihrer Seite - zwei der klügsten Köpfe im Bergbausektor - hat West Red Lake einen entscheidenden Vorteil. Ihre Beteiligung allein signalisiert Glaubwürdigkeit, Erfahrung und den Fokus auf den Aktionärswert. Es geht hier nicht nur um die Goldgewinnung - es geht um die erfolgreiche Umsetzung auf höchstem Niveau.



Positioniert für Wachstum, während Gold neue Höchststände erreicht: Gold bricht Rekorde, aber es steht weit entfernt vom medialen Fokus. Dieses mangelnde Interesse bedeutet, dass noch Zeit für diejenigen bleibt, die jetzt handeln. Sobald der Mainstream aufmerksam wird - und das wird er - wird der Ansturm schnell und heftig sein. Privatanleger werden nach sicheren Anlagen suchen, und sie werden Unternehmen wollen, die schnelle Ergebnisse liefern können. West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) ist genau dieses Unternehmen. Mit Plänen, bis 2025 das erste Gold zu gießen, sind sie bereits voraus.



Kapital in einem engen Markt: Während andere Minenbetreiber Schwierigkeiten haben, Finanzierungen zu sichern, sammelte West Red Lake im ersten Jahr über 100 Millionen USD ein, was das Vertrauen großer Investoren in dieses Projekt unterstreicht. Dieser Zugang zu Kapital ist entscheidend - es bedeutet, dass West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) Madsen weiterentwickeln kann, ohne den finanziellen Druck, der so viele Junior-Minenbetreiber lähmt. Sie sind nicht auf spekulatives Kapital angewiesen. Sie verfügen über die Ressourcen, um diese Mine wieder in Produktion zu bringen und Renditen zu erzielen.



Dies ist ein kritischer Moment. Während die Inflation weiterhin ungebremst bleibt, bleibt Gold die bevorzugte Absicherung. Und während Privatanleger abgelenkt bleiben, positionieren sich Frühaufsteher still und leise in Unternehmen wie West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) - Unternehmen mit bewährten Vermögenswerten, einem erfahrenen Führungsteam und dem nötigen Kapital, um erfolgreich zu sein.



Sei nicht derjenige, der hinterherläuft. West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA SYM: UJ0) bietet eine seltene Kombination aus bewährtem Erfolg, zukünftigem Potenzial und einer Führung, die weiß, wie man diesen Moment nutzt. Dies ist deine Chance, in die Zukunft von Gold zu investieren - und in ein Unternehmen, das darauf ausgelegt ist, davon zu profitieren.

