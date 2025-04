© Foto: Shotshop | Bassi - picture alliance

Der kanadische Goldförderer Agnico Eagle Mines hat am Donnerstagabend ein starkes Geschäftsergebnis vorgelegt. Zuvor hatte Freeport-McMoRan glänzen können.Politische und wirtschaftliche Unsicherheiten haben den Goldpreis zuletzt explodieren lassen. Vor allem der Handelsstreit mit China sowie die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump, Notenbankchef Jerome Powell loszuwerden, hat viel Vertrauen gekostet und zu einer Flucht aus dem US-Dollar geführt. Wenngleich Trump inzwischen in beiden Fällen zurückgerudert ist und Gold deutlich von seinem Rekordhoch bei rund 3.500 US-Dollar zurückgesetzt hat, sind die anhaltend hohen Preise ein Segen für Produzenten. Das hat am Donnerstagabend mit seinen …