Berlin (ots) -In der Hoffnung auf schnellen Gewichtsverlust greifen immer mehr Menschen zur Abnehmspritze Ozempic und ähnlich drastischen Hilfsmitteln - nachhaltigen Erfolg erzielen sie damit zwar nicht, ihrem Körper und Wohlbefinden schaden sie dafür aber umso mehr. Mit ihrer eigens entwickelten 3Level-Kur bietet Suzana Stipic eine gesunde Alternative dazu: Was sie besser macht als viele andere Anbieter und welche Resultate sie dabei erzielt, erfahren Sie hier.Ab einem gewissen Alter quälen sich zahlreiche Frauen durch die Wechseljahre, machen dennoch eine Menge Sport und ernähren sich größtenteils gesund - ihr Stoffwechsel und die Hormone machen ihnen jedoch nicht selten einen Strich durch die Rechnung: So nehmen sie trotz aller Bemühungen kontinuierlich zu und entfernen sich stetig weiter von ihrem Wohlfühlgewicht. Auf der verzweifelten Suche nach einfachen Wegen, ihre Wunschfigur schnell wieder erreichen zu können, wird ihnen von Ärzten immer häufiger Ozempic verschrieben: Was eigentlich als Diabetes-Medikament entwickelt wurde, machte besonders in den vergangenen Jahren durch seine ausgeprägte Zügelung des Appetits auf sich aufmerksam - und erfreut sich seither als vergleichsweise günstiges Diät-Mittel größter Beliebtheit. Unerwünschte, aber oft ignorierte Nebenwirkung: Wird es regelmäßig eingenommen, kann das Medikament den Körper dauerhaft schädigen. "Die Menschen blenden das aus, weil es schnelle Ergebnisse bringt", erläutert Suzana Stipic, Gründerin der 3Level-Kur. "Was sie dabei aber vergessen: Sobald sie damit aufhören, nehmen sie sofort wieder zu - das ist vorprogrammiert. Neben den körperlichen Folgen leidet dann selbstverständlich auch die Psyche unter den Rückschlägen.""Genau deshalb beobachte ich immer wieder, wie Betroffene ab diesem Punkt jegliche Hoffnung verlieren und glauben, ihnen könnte nichts mehr helfen - dem ist aber glücklicherweise nicht so: Es gibt durchaus gleichermaßen natürliche wie ganzheitlich wirkungsvolle Methoden, um sein Wunschgewicht erreichen und es dauerhaft halten zu können", fügt sie hinzu. Mittlerweile ist die ehemalige Wirtschaftsstudentin bereits seit 25 Jahren in der Homöopathie tätig. Währenddessen lernte sie als Angestellte eine Kur kennen, durch die sie selbst mehr als 40 Kilogramm abnehmen und damit ihr persönliches Wohlfühlgewicht erreichen konnte. Davon inspiriert, wollte sie schließlich etwas Eigenes umsetzen, das auch anderen Frauen das Leben leichter macht - im Gegensatz zu anderen Anbietern wie ihrem ehemaligen Arbeitgeber jedoch ohne sich dabei auf die reine Gewichtsreduktion zu beschränken. So entwickelte Suzana Stipic unter dem Motto "Ich-sein ist das neue Schlank" schließlich ihre 3Level-Kur. "Dabei geht es vor allem darum, dorthin zu kommen, wo der Körper sagt: 'Hier geht es mir wirklich gut'", verrät sie hierzu.Gefährlicher Abnehm-Wahn: Warum das eigene Wohlfühlgewicht nicht so einfach zu erreichen ist, wie uns oft versprochen wirdGründe dafür, ihren eigenen Weg einzuschlagen, sah Suzana Stipic von Anfang an genug: "Die meisten Ansätze verfolgen bestenfalls eine rasche Gewichtsreduktion - dass das allerdings nicht immer gesund ist, vergessen wir dabei viel zu oft", so die Expertin für transformatives Abnehmen. "Ich erkläre das meinen Kundinnen meist anhand eines bildhaften Vergleichs." Hierfür müsse man sich unseren Stoffwechsel als einen Kamin vorstellen: Bei den meisten Menschen ist er bis oben hin voll, weil sie ihn nicht regelmäßig "entlüften". Alles Gegessene "kommt nun einfach obendrauf", während die Flamme unten im Kamin viel zu schwach ist, um durch den Rauch zu dringen und es zu verbrennen. Besonders bemerkbar macht sich dieses Phänomen während der Wechseljahre, denn dann essen Frauen zwar eigentlich nicht viel mehr, nehmen aber häufig kontinuierlich und unkontrolliert zu.Macht man nun eine Diät, die sich vorwiegend mit dem Essen beschäftigt, trägt man lediglich die oberen Schichten aus dem Kamin ab. Auf kurze Sicht purzeln dadurch zwar durchaus einige Kilos, die Flamme im Kamin stärkt dies allerdings nicht - ähnlich geringfügig wirkt sich auch Sport auf die Verbrennung aus. In der Folge gelangt der Körper schnell an einen Punkt, an dem er sich selbst schützen muss. So fährt er die Flammenstärke weiter nach unten und es folgt völliger Stillstand: Dort angekommen, beginnen die meisten Menschen, wieder normal zu essen und nehmen im Endeffekt oft mehr zu, als sie ursprünglich abgenommen haben - vielen auch als Jo-Jo-Effekt bekannt."Tatsächlich können Diäten und Abnehmprogramme kurzfristig helfen - wirklich nachhaltig sind aber nur die wenigsten von ihnen. Die allerschlechteste Reaktion darauf ist es aber, sich in völliger Verzweiflung oder blindem Abnehm-Wahn auf übermäßig drastische Methoden zu verlassen, nur weil sie ein wenig Bekanntheit erlangt haben", warnt Suzana Stipic. Demnach seien auch Ozempic-Spritzen aktuell in aller Munde, müssten aber unbedingt kritisch betrachtet werden. Letztendlich darf es nicht darum gehen, um jeden Preis Gewicht zu verlieren. Schließlich ist es längst nicht mehr gesund, sich selbst ständigem Druck auszusetzen - und das nur, um beliebigen Idealbildern zu entsprechen. Ebenso schädlich ist es, dabei auf alles zu verzichten, was uns Freude bereitet. Das Ziel muss es also sein, auf gesunde und natürliche Weise ein Gewicht zu erreichen, mit dem wir persönlich zufrieden sein können, es langfristig zu halten und so dauerhaft glücklich zu sein.3Level-Kur - wie sie für nachhaltige Abnehmerfolge und ein glücklicheres Leben sorgt"Laut Aussagen einiger Fachleute und Patienten sind wir eine gesunde und gleichzeitig nachhaltige Alternative zu Ozempic, ähnlich schädlichen Mitteln und reinen Diäten oder Abnehmprogrammen, die bestenfalls flüchtige Effekte versprechen", betont Suzana Stipic. Das liege vor allem daran, dass die 3Level-Kur dem Körper zunächst das nimmt, was er nicht braucht oder wovon er zu viel hat - beispielsweise Wasser oder Fett. Zum Ausgleich füllt sie den Körper dann ausschließlich mit gesunden Stoffen, was für eine ganzheitliche und nachhaltige Transformation sorgt. So eignet sich die 3Level-Kur hervorragend zum Abnehmen, fungiert begleitend dazu aber auch als umfassende Entgiftungs- und Gesundheitskur.Hierbei setzt die 3Level-Kur auf drei Rezeptoren, also homöopathische Spritzen, deren Wirkstoffe so konzipiert sind, dass sie nachweislich sowohl körperliche als auch psychische Wirkungen entfalten: Beispielsweise können sie Schilddrüsenfunktionen anregen, die Schleimhäute reinigen und Angstzustände minimieren. Ergänzend dazu kommen zwei selbstgemischte Tees zum Einsatz, die unter anderem das Blut reinigen, den Körper entgiften und stimmungsaufhellend wirken können."Wichtig dabei zu verstehen: Das eigene Wunschgewicht zu erreichen, hat am wenigsten mit Ernährung zu tun - und kann nicht nur darauf beschränkt werden", erläutert Suzana Stipic. Aus diesem Grund setzt die 3Level-Kur auf drei Bausteine: Body, Food und Mindset. Bezüglich des Essens erhält der Körper dabei gerade so viel "Brennholz", um einwandfrei zu funktionieren. Erhält er weitere Energie nicht durch Nahrung, muss er sie somit aus vorhandenen Fettdepots beziehen. Auf diese Weise macht sich die 3Level-Kur durch die Kombination aus gestärkter Flamme und angepasster Ernährung den Selbsterhaltungstrieb des Körpers zunutze, um Fettgehalt und Körpergewicht zu reduzieren.Professionelle Behandlung und individuelles Coaching: Was Interessenten über die 3Level-Kur und die Zusammenarbeit mit Suzana Stipic wissen müssenIn Deutschland arbeiten bereits etwa 70 Ärzte und Heilpraktiker mit der 3Level-Kur: Bevor die Behandlung beginnt, ermitteln sie das Gewicht ihrer Patienten, messen ihren Blutdruck und führen eine lückenlose Anamnese durch. Im Anschluss stehen pro Woche zwei Termine in der Praxis an. Suzana Stipic selbst geht hierbei noch einige Schritte weiter und führt ihre Kundinnen ergänzend in Eins-zu-eins- und Gruppen-Coachings zu ihrem Wunschgewicht sowie einem allgemein glücklicheren Leben - ganz nach dem Motto "Abnehmen ist erst der Anfang". In den meisten Fällen erfordert dieser Prozess etwa drei Monate, wobei die Dauer je nach persönlicher Lage variieren kann.Dabei unterteilt sich der Vorgang in zwei Phasen von jeweils mindestens vier Wochen: Während die Kundinnen im ersten Schritt abnehmen können, lernen sie in der Stabilisierungsphase, wie sie ihr Gewicht dauerhaft halten können. Damit all das gelingt, findet Suzana Stipic zunächst heraus, warum ihre Kundinnen überhaupt abnehmen wollen - schließlich gibt es immer tiefgehendere Beweggründe, als rein optisch zu erkennen ist. Zu diesem Zweck geht sie den tatsächlichen Problemen auf den Grund und beantwortet die Frage: Warum ernähren sich ihre Kundinnen so, wie sie es aktuell tun? Sind entsprechende Muster erkannt, sorgt die Expertin, unterstützt durch eine individuell abgestimmte australische Buschblüten-Mischung, für deren Auflösung."Vor allem möchte ich dabei erreichen, dass die Menschen endlich wieder glücklich mit sich selbst sind: Sie sollen innehalten und sich ernsthaft fragen, wer sie überhaupt sind - womöglich zum ersten Mal in ihrem Leben", erklärt Suzana Stipic. Es geht also in erster Linie darum, sich mit seinem inneren Ich zu verbinden und dabei sowohl sich selbst als auch das Essen auf eine völlig neue Art und Weise kennenzulernen. Gleichzeitig ist es keineswegs das Ziel, Kundinnen "gesundes" Essen aufzuzwingen und ihnen alles andere zu verbieten. Vielmehr lernen sie, was sie brauchen und was gut für sie ist - im Fokus steht damit die Bewusstwerdung. Während das dadurch gestärkte Mindset die Basis für nachhaltigen Erfolg bildet, nehmen die Spritzen und Tees einen Großteil des initialen Effekts der Gewichtsreduktion ein - die angepasste Ernährung sorgt für den Rest. So ist letztendlich auch kein ausgedehntes Sportprogramm nötig, um das Wunschgewicht zu erreichen.Erfahrungen mit der 3Level-Kur: Das sagen Kundinnen von Suzana Stipic"Übrigens unterstützt die 3Level-Kur auch in anderen Bereichen: Sie kann sowohl den Blutdruck senken und Effekte von Allergien sowie Depressionen mindern als auch hautstraffend wirken", verrät Suzana Stipic. Darüber hinaus könne sie durch ihre starke Regulierung des Blutzuckers sogar dafür sorgen, dass Diabetes-Typ-1-Patienten während der Behandlung lange Zeit ohne Insulin auskommen. Kein Wunder also, dass nicht wenige Kundinnen im Nachgang mitteilen, sie würden die Spritzen gerne weiterhin verabreicht bekommen, weil sie belastbarer sind, besser schlafen können und sich ruhiger fühlen.Andere heben lobend hervor, dass es sich bei der 3Level-Kur nicht um Massenabfertigung handelt. So gehen Suzana Stipic und die mit ihr kooperierenden Heilpraktiker und Ärzte stets individuell auf die Menschen und ihre Herausforderungen ein. "Das halte ich gerade in einer Zeit für wichtig, in der immer alles schneller und unpersönlicher wird - die menschliche Ebene ist für unseren Erfolg absolut entscheidend", verrät sie dazu. Zu ihren Kundinnen gehört auch Ines Eckert, die über ihre Ausgangslage berichtet: "Ich war total verzweifelt, weil ich nicht abnehmen konnte. Ich habe Punkte und Kalorien gezählt, Shakes getrunken, Intervallfasten gemacht - es schien nichts zu helfen." Dank der Zusammenarbeit mit Suzana Stipic konnte sie jedoch in nur acht Wochen etwa 21,5 Kilogramm abnehmen. "Ich fühlte mich wirklich verstanden. Darum kann ich 3Level wärmstens empfehlen. Für mich hat die Kur wesentlich mehr als nur Gewicht verändert", lautet das Fazit von Ines Eckert."An diesen Erfolgsgeschichten will ich auch in Zukunft anknüpfen und etwas ganz Großes aufbauen - einfach, weil es das wert ist", betont Suzana Stipic abschließend. "Jeder Mensch soll in den Genuss kommen, seinen Körper richtig zu spüren - und das nicht erst, wenn es wehtut!"Sie wollen Ihr Wunschgewicht erreichen und sich endlich wieder richtig glücklich fühlen? 