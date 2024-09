Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG:

Der Niedergang der deutschen Automobilindustrie ist schon lange auch im Mittelstand angekommen. Aber als Brandbeschleuniger muss man den "Riesen" Volkswagen ansehen.

Der Niedergang von Volkswagen lässt sich auf mehrere zentrale Faktoren zurückführen. Ein wesentlicher Punkt ist der Diesel-Skandal im Jahr 2015, bei dem bekannt wurde, dass VW Abgaswerte manipuliert hatte. Diese Manipulation führte zu Milliardenstrafen und Rückrufen von Millionen Fahrzeugen, was das Vertrauen der Kunden und Investoren stark erschütterte. Besonders in den USA erlebte VW einen erheblichen Imageverlust, der das Unternehmen langfristig belastete. Dies führte zu rückläufigen Verkaufszahlen und machte es schwer, in den Bereich der Elektromobilität vorzudringen.

VW hielt zu lange am ausschließlichen Diesel- und Benzinantrieb fest, während Konkurrenten wie Tesla früh auf Elektromobilität setzten und somit Marktanteile gewannen. Diese Marktveränderungen, in Kombination mit strengeren Umweltvorschriften und einem wachsenden Fokus der Verbraucher auf nachhaltige Mobilität, verstärkten den Druck auf VW zusätzlich.

Trotz einer späten Reaktion auf den Elektromobilitätstrend begann VW schließlich, massiv in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen zu investieren. Neue Modelle zeigen, dass der Konzern versucht, den Rückstand aufzuholen und sich neu zu positionieren. ...

