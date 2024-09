Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Marktteilnehmer dürften sich im Vorfeld der heute anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank in gespannter Zurückhaltung üben, so die Analysten der Helaba.Da die eingepreisten Zinssenkungserwartungen ambitioniert seien, könnte es bei dem von den Analysten der Helaba erwarteten 25-Basispunkte-Schritt zu einer Korrektur kommen. In diesem Fall würden der Rentenmarkt und der Euro belastet. Demgegenüber könnte sich die Stimmung am Aktienmarkt eher bei einem großen Zinsschritt trüben, denn dann wären verstärkte Konjunktursorgen zu befürchten. ...

