Hannover (www.anleihencheck.de) - Starke US-Konjunkturdaten belasteten die Anleihemärkte, so die Analysten der Nord LB.Die Kurse hätten leicht nachgegeben.Die Konjunkturstimmung in Deutschland habe sich weiter eingetrübt. Die vom ZEW befragten Finanzmarktexperten würden im September die Konjunkturerwartungen mit nur noch 3,6 Punkten (August: 18,9) beurteilen. Die aktuelle Lage werde mit minus 84,5 Zählern gar so schlecht wie zuletzt im Mai 2020 bewertet, als die Wirtschaftsleistung während des ersten Lockdowns historisch eingebrochen sei. ...

