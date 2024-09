Trotz einer skeptischen Sicht auf die europäische Wirtschaft bleibt für Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfons AG, die globale Börsenampel grün. In einem Interview erklärte er, dass trotz langsamen Wachstums in Europa und den USA, die Weltwirtschaft robust bleibt, angeführt von Asien und dem globalen Süden. Hellmeyer sieht die niedrigen Zinsen und das starke Wachstum in technologischen Sektoren wie der Künstlichen Intelligenz als Hauptgründe für die Stärke der Aktienmärkte. Zusätzlich unterstützt die geografische Diversifizierung europäischer Unternehmen, die zunehmend in schnell wachsende Märkte investieren, die positive Entwicklung der globalen Börsen. Die Diskussion über eine mögliche Zinssenkung in den USA vor den Präsidentschaftswahlen wirft weitere Fragen auf. Hellmeyer warnt jedoch vor den langfristigen Risiken, die durch das hohe Haushaltsdefizit der USA entstehen könnten. Er betont, dass politische Entscheidungen, besonders im Hinblick auf die anstehenden Wahlen, wesentlichen Einfluss auf die Märkte haben werden.