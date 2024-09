Berlin (ots) -Der aktuelle KINDER MEDIEN MONITOR (KiMMo) weist eine starke Bilanz für die 14 ausgewiesenen Kinderzeitschriften aus dem Hause Egmont Ehapa Media auf. Mehr als 40% der deutschsprachigen Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren lesen regelmäßig mindestens einen der Titel des Berliner Verlags für Kinderzeitschriften, Comics und Manga. Das entspricht einer Reichweite von 3,3 Mio. Kindern.Die besten Reichweiten erzielen die Magazinklassiker aus dem Portfolio von Egmont Ehapa Media. Bei den sechs- bis 13-jährigen Mädchen und Jungen überzeugen unter anderem Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) (627.000 LpA), das LTB Spezial (376.000 LpA), Mädchen (369.000 LpA), Barbie (355.000 LpA), Galileo genial (355.000 LpA), das Micky Maus Magazin (351.000 LpA), Popcorn (339.000 LpA) und Wendy (332.000 LpA) mit starken Reichweiten. Bei den 10- bis 13-jährigen Mädchen gehen Platz eins und zwei im Ranking aller ausgewiesenen Magazine an Mädchen (309.000 LpA) und Popcorn (239.000 LpA). Stark sind auch die Leistungswerte der mitlesenden Eltern. Rund 6 Mio. Eltern (74%) lesen bei mindestens einer der ausgewiesenen Zeitschriften von Egmont Ehapa Media mit.Jörg Risken, Publishing Director Magazines, freut sich über die Ergebnisse der Zeitschriften und Comics aus dem Hause Egmont Ehapa Media und sagt: "Die starken Reichweiten unserer Titel sind eine Bestätigung für die engagierte Arbeit, die wir in die Entwicklung qualitativ hochwertiger Inhalte investieren. Gleichzeitig bieten wir ein vertrauensvolles und glaubwürdiges Umfeld für Anzeigenkunden. Das ist die Stärke von Print und unseren Titeln gegenüber den digitalen Medien."Der KINDER MEDIEN MONITOR ist eine repräsentative Markt-Media-Studie, welche neben Daten zur Mediennutzung und zum Freizeitverhalten von Kindern auch repräsentative Reichweiten für 25 Printmagazine bei Kindern und mitlesenden Eltern liefert.Den Ergebnissen zugrunde liegen die Antworten der Kinder sowie deren Eltern. Der KINDER MEDIEN MONITOR 2024 repräsentiert 8,1 Mio. Kinder in Deutschland im Alter von vier bis 13 Jahren. Die Untersuchung ist die einzige zählbare Studie ihrer Art in Deutschland. Herausgeber sind Egmont Ehapa Media, Gruner + Jahr, SUPER RTL, EDEKA Media und PANINI Verlag. Weitere Informationen sind unter www.kinder-medien-monitor.de zu finden. HINWEIS: Bitte beim Zitieren dieser Ergebnisse als Quelle immer "KINDER MEDIEN MONITOR 2024" angeben.Interviews mit den Herausgebern der Studie stehen zum Download unter www.egmont-presseportal.de bereit. Melden Sie sich für den Presseraum "Kinder Medien Monitor 2024" an, und nach Ihrer Freischaltung können Sie mit dem Herunterladen des EPK/APK beginnen.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5866945