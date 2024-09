Euskirchen (ots) -Hunde oder Katzen sorgen nicht nur für Spaß und Abwechslung im Familienalltag. Auf spielerische Weise können sie auch die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und das Erlernen wertvoller sozialer Kompetenzen fördern. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie des Tiernahrungsexperten PURINA.*- 96 Prozent der Haustierhalter:innen beobachten, dass Haustiere einen positiven Einfluss auf das Sozialverhalten ihrer Kinder haben, vor allem Verantwortungsbewusstsein, Empathie und Geduld profitieren hiervon.- Auch das Selbstbewusstsein der Kinder wächst durch den Vierbeiner. Das zeigt sich insbesondere beim Umgang mit anderen Menschen, finden 89 Prozent der Befragten.- Laut 88 Prozent der Studienteilnehmer:innen fördern Hunde und Katzen die Selbständigkeit der Kinder.- Neun von zehn finden, dass ihre Kinder glücklicher sind, seit ein Tier mit zur Familie gehört.- 89 Prozent beobachten, dass das Haustier Kindern hilft, wenn sie sich einsam fühlen.- Bei 68 Prozent der Befragten hat sich die Bildschirmzeit der Kinder verringert, seitdem ein Haustier eingezogen ist, die Mehrheit der Kids verbringt mehr Zeit im Freien.- Über ein Drittel der Kinder fühlen sich nach Angaben der Befragten oft oder regelmäßig in der Schule überfordert. Ein Haustier kann helfen, mit diesem Druck umzugehen, bemerken 74 Prozent der Befragten.Best Buddy beim Spielen und Toben, liebevoller Kumpel beim Kuscheln und immer bereit für das nächste gemeinsame Abenteuer - für die meisten Kinder gibt es nichts Schöneres, als mit einem Haustier aufzuwachsen. "Und so sind Hund, Katze und Co. besonders häufig, nämlich in 67 Prozent der Haushalte mit Kindern" **, heiß geliebte Familienmitglieder.Fellnasen stärken die sozialen Kompetenzen von KindernGerade für Kids sind Haustiere viel mehr als nur Spielkameraden. Füttern, Gassi gehen, Respekt und Rücksichtnahme - Kinder, die gemeinsam mit Haustieren aufwachsen, lernen frühzeitig Achtsamkeit für die Bedürfnisse des Tieres zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Im Umgang mit Hunden und Katzen wird das Sozialverhalten der Kinder geschult. Entscheidende Eigenschaften wie Empathie und Geduld werden gefördert, das meinen 96 Prozent aller Studienteilnehmer:innen. 88 Prozent der Befragten beobachten, dass Haustiere zudem einen positiven Einfluss auf die Selbstständigkeit der Kinder haben.Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Frauke Hammel kann dies bestätigen: "Tiere besitzen eine starke Anziehungskraft auf Kinder. Wir beobachten in den Behandlungen, dass der Umgang mit Haustieren in vielfältiger Weise positiv auf physischer, psychischer und sozialer Ebene wirkt und Kindern sogar das Lernen erleichtern kann."Tierisch beste FreundeSchulangst, übermäßiger Medienkonsum, Mobbing - Heranwachsende sind zahlreichen Herausforderungen ausgesetzt. Über ein Drittel von ihnen fühlt sich laut Studie oft oder regelmäßig in der Schule überfordert. 74 Prozent der Studienteilnehmer:innen stellen fest, dass ihr Haustier das Kind dabei unterstützt, mit dem Schuldruck umzugehen. Ein häufig diskutiertes Thema ist in vielen Familien außerdem die Mediennutzung. Auch hier kann sich ein Haustier ausgleichend auswirken. 68 Prozent der Befragten bemerken, dass sich die Bildschirmzeit der Kinder verringert hat, seit ein Haustier zur Familie gehört.Hunde und Katzen können das Wohlbefinden der Kinder positiv beeinflussen, so die Studie. Nachdem ein Haustier eingezogen ist, sind die Kinder glücklicher, stellen neun von zehn der Befragten fest. 81 Prozent bemerken eine stärkere emotionale Ausgeglichenheit bei ihren Kindern. Haustiere werden für Kinder zum Vertrauten und Seelentröster und helfen ihnen, wenn sie sich einsam fühlen, sagen 89 Prozent der Befragten. Generell kann ein Haustier Kindern in schwierigen Lebenssituationen Halt geben, meinen Dreiviertel aller Befragten. Nicht umsonst werden zunehmend Hunde für therapeutische Zwecke eingesetzt."Liebe fürs Leben - Tierschutzunterricht für Schulkinder"Wie die aktuellen Studienergebnisse zeigen, tun Haustiere Kindern richtig gut. Die Entscheidung für ein Haustier erfordert sorgfältige Überlegungen. Hier leistet PURINA Aufklärungsarbeit: Im Rahmen der Initiative "Liebe fürs Leben" führt der Tiernahrungshersteller Kinder an die Verantwortung für ein Haustier heran und macht sie zu Expert:innen in Sachen Tierschutz. In Zusammenarbeit mit dem Bund praktizierender Tierärzte (bpt) bietet PURINA kostenlosen Tierschutzunterricht für Schulkinder an. Seit ihrer Gründung 2011 hat diese Tierschutz-Initiative bereits über 200.000 Kinder erreicht.Weiterführende Informationen finden Sie hier: http://www.liebefuersleben.net/* Studie von PURINA, durchgeführt durch The Weber Shandwick Collective. Befragung von 1.004 Katzen- oder Hundehalter:innen in Deutschland, bei denen mindestens ein Kind unter 18 Jahren im Haushalt lebt, Juni 2024.** https://www.zzf.de/pressemeldung/der-deutsche-heimtiermarkt-2023Über PURINA:PURINA ist davon überzeugt, dass Menschen und Tiere gemeinsam einfach glücklicher sind. Aus diesem Grund engagiert sich das Unternehmen seit 130 Jahren dafür, das Leben von Haustieren und den Menschen, die sie lieben, zu bereichern. Das Portfolio von PURINA umfasst viele bekannte und beliebte Tiernahrungsmarken, darunter FELIX®, PURINA ONE®, GOURMET®, PRO PLAN® und BENEFUL®.PURINA engagiert sich über den Rand des Napfes hinaus für Haustiere, Menschen und den Planeten. Im Rahmen des 2022 erneuerten PURINA Engagements hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele gesetzt, um die Adoption und verantwortungsvolle Haltung von Haustieren zu fördern, die Gesundheit von Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen und die Regeneration von Boden- und Meeresökosystemen voranzubringen.Weitere Informationen zum PURINA Engagement finden Sie hier: Wir verbessern die Gesundheit unserer Haustiere | PURINA (https://www.purina.de/unser-engagement)