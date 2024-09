Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) -Tetra Pharm Technologies ist erfreut, die Verlegung des Hauptsitzes in die Copenhagen Towers nach Kopenhagen bekannt zu geben. Mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 spiegelt dieser strategische Schritt den Einsatz des Unternehmens für Wachstum, Zugänglichkeit und Kooperationen wider."Angetrieben von unserer Vision für Innovation haben wir uns für die Copenhagen Towers als neuen Standort entschieden. Das pulsierende Geschäftsumfeld sowie die außergewöhnlichen Annehmlichkeiten passen perfekt zu unserer Mission", sagt Jesper Breum, COO, Tetra Pharm Technologies.Die Copenhagen Towers, strategisch günstig in Kopenhagen gelegen, bieten eine unvergleichliche Konnektivität. Die Nähe zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten wie dem Kopenhagener Flughafen gewährleistet eine nahtlose Interaktion mit Partnern, Kundschaft und Stakeholder.Kooperationen und Partnerschaften innerhalb der pharmazeutischen Industrie sowie mit Forschungseinrichtungen und Aufsichtsbehörden treiben die Arzneimittelinnovation voran."Mithilfe der Kombination aus Fachwissen, der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen sowie der Förderung des Wissensaustauschs tragen Kooperationen zu Innovationen und Fortschritten im Gesundheitswesen bei", erklärt Geschäftsführer Martin Rose.Die von Foster & Partners entworfenen Towers verkörpern den Einsatz von Tetra Pharm für modernste Lösungen.Das Management, die Angestellten und die Partner von Tetra Pharm Technologies sehen diesem Übergang mit Spannung entgegen."Wir laden jeden ein, sich uns in diesem spannenden Kapitel anzuschließen," fügt Martin Rose hinzu.Der offizielle Umzug in die Copenhagen Towers ist für den 1. Oktober 2024 geplant.Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:PR-Manager Tue Wettergreen PaltorpE-Mail: tue.paltorp@tetrapharm.euTelefon: +45-31441969Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2506364/Copenhagen_Towers.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506365/TPT_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tetra-pharm-technologies-zieht-in-die-copenhagen-towers-um-302249559.htmlOriginal-Content von: Tetra Pharm Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160697/5867003