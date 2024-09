Die jüngsten Nachrichten sind für Siemens Energy positiv. Die Energiewende und die Elektrifizierung aller Bereiche treiben die Auftragslage weiter an, was auch durch die jüngsten positiven Äußerungen des Wettbewerbers GE Vernova bestätigt wird. Der Auftragsbestand deckt inzwischen mehr als das Dreifache des Jahresumsatzes ab, wobei ein günstiges Margenprofil die mittelfristigen Ziele des Unternehmens unterstützt. Gleichzeitig scheint die Reihe negativer Überraschungen im Onshore-Windgeschäft zu Ende zu gehen: Es gab in letzter Zeit keine neuen technischen Erkenntnisse und der Verkauf der 4.X-Plattform soll in Europa bis Ende des GJ24 wieder aufgenommen werden. Angesichts der starken Dynamik in den Bereichen Gas Service, Grid Technologies und Transformation of Industry sowie der erwarteten Erholung von Siemens Gamesa haben die Analysten von mwb research ihren Profitabilitätsausblick für SE angepasst und ihr Kursziel auf EUR 34,00 (alt EUR 30,00) angehoben, während sie ihr BUY-Rating beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Siemens%20Energy%20AG





