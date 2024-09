DJ PNE: Bei Windenergieausschreibungen an Land mit 24 MW erfolgreich

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Projektentwickler PNE hat bei der Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen an Land der Bundesnetzagentur im August für beide eingereichten Windparks den Zuschlag erhalten. Die Windenergieprojekte "Gnutz-Ost" und "Helenenberg" hätten die aktuelle Ausschreibung durchlaufen, teilte der im SDAX sowie im TecDAX notierte Konzern mit.

So entstehe in Schleswig-Holstein entsteht der Windpark "Gnutz-Ost" mit 3 Windenergieanlagen und einer Gesamtleistung von 18 Megawatt (MW) und in Rheinland-Pfalz der Windpark "Helenenberg" mit einer Windenergieanlage und einer Leistung vom 6 MW. Insgesamt haben die Windparks laut PNE eine Leistung von 24 MW und sollen im Laufe des nächsten Jahres in Bau oder in Betrieb gehen.

