Pfronten (ots) -Das Konsumklima, das in den vergangenen Monaten noch gestiegen war, befindet sich nun im Abschwung. Aktuelle Zahlen aus dem September 2024 zeigen, dass die Menschen wieder weniger konsumieren, und ein Aufschwung ist nicht in Sicht. Für Unternehmen ist das ein entscheidender Moment, um ihre Verkaufs- und Marketingstrategien neu zu gestalten, um in herausfordernden Zeiten weiterhin Kunden zu binden und neue zu gewinnen. Dennis Berse hat hierfür eine Methode entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, bei gleichbleibendem Werbebudget deutlich mehr Kunden anzusprechen. Was hinter seiner MOS-Methode steckt, erfahren Sie hier.Die Sorge der Menschen in Deutschland um ihre finanzielle Lage nimmt immer mehr zu: Verbraucher sind angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Situation und pessimistischen Aussichten für ihr eigenes Einkommen zunehmend zurückhaltend. Infolgedessen planen viele, größere Anschaffungen vorerst zu verschieben, was dazu führt, dass sie deutlich weniger konsumieren. Diese Zurückhaltung spiegelt sich auch im negativen Konsumklima wider, das sich im September 2024 weiter verschlechtert hat. Dazu kommt, dass ein spürbares Wachstum des privaten Konsums in den nächsten Monaten unwahrscheinlich ist. Damit beginnt eine schwierige Zeit für Einzelhändler: Ohne Investitionen in ihr Online-Marketing werden sie ihre Umsatzziele kaum erreichen. Trotzdem setzen viele Shops noch immer auf veraltete Verkaufsstrategien, die keine Konsumenten mehr anziehen. "Viele versuchen auch, die 'alten' Verkaufsstrategien auf moderne Vertriebswege zu übertragen", sagt Dennis Berse, Gründer und Geschäftsführer der AdRock Marketing GmbH. "Damit werden Händler die kommenden Zeiten allerdings kaum überstehen.""Um am Ende des Tages wirkliche Ergebnisse zu erzielen, ist ein psychologischer Ansatz nötig, der den Kunden von der ersten Problemlösungssuche bis zum Kaufabschluss begleitet", erklärt Dennis Berse weiter. Der Psychologe ist seit 2018 mit der AdRock Marketing GmbH im Online-Marketing tätig und unterstützt vor allem Online-Shops und Softwareunternehmen, zunehmend aber auch Franchise- und Dienstleistungsunternehmen. Gemeinsam mit der nach ISO 9001 zertifizierten AdRock Marketing GmbH hat er die MOS-Methode entwickelt, die den gesamten Kundenprozess abdeckt und das Werbebudget optimal einsetzt. Dabei liegt sein Fokus auf der Kombination technischer und psychologischer Elemente, um die Kundengewinnung auf eine solide Grundlage zu stellen.Neue Strategien im Einzelhandel und E-Commerce sind gefragtDem Einzelhandel und E-Commerce stehen harte Zeiten bevor: In den kommenden Monaten wird ein Rückgang des Konsums in Deutschland erwartet, da die Verbraucher weiterhin verunsichert sind und vermehrt auf Sparmaßnahmen setzen. Die Entwicklung des Kaufverhaltens spiegelt sich auch in der allgemeinen Wirtschaftslage wider: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im zweiten Quartal leicht um 0,1 Prozent gesunken, nachdem es zu Jahresbeginn noch einen Anstieg von 0,2 Prozent verzeichnet hatte. Auch die Tagesschau berichtet, dass das Konsumverhalten der Deutschen im September 2024 weiter zurückging - der kurzfristige Aufschwung zur Fußball-EM in den Sommermonaten ist bereits wieder abgeflacht. Die wachsende Sorge um Arbeitsplätze und Einkommen verschärft die Lage zusätzlich, da die Arbeitslosenzahlen überraschend stark gestiegen sind und immer mehr Unternehmen über Personalabbau und Insolvenzen nachdenken.Besonders der Einzelhandel spürt die Folgen dieser Verunsicherung. "Für Händler heißt das, ihre Kunden auf neue Weise zum Kauf zu bewegen - mit herkömmlichen Strategien wird es schwer, mit der Konkurrenz Schritt zu halten", erklärt Dennis Berse. "Dennoch bedeutet der Abschwung nicht, dass der Konsum komplett zum Erliegen kommt. Vor allem Online-Shops haben die Möglichkeit, mit modernen Verkaufsmethoden und gezielten Maßnahmen von der veränderten Situation zu profitieren."Die MOS-Methode von Dennis Berse: Moderne Ansätze für erfolgreiches Online-Marketing in schwierigen ZeitenEin immer wiederkehrendes Problem, das Dennis Berse am Markt beobachtet, ist, dass viele Unternehmen versuchen, alte Verkaufsstrategien auf moderne Vertriebswege zu übertragen. Ein aussichtsloses Unterfangen, wie der Experte mahnt. "Um auch in schwierigen Zeiten am Markt zu überzeugen, braucht es eine moderne Methodik, die Nutzer sowohl faktisch als auch psychologisch gut abholt", betont Dennis Berse. Zu diesem Zweck setzen der Experte und sein Team auf ihre MOS-Methode, mit der es Unternehmen schaffen, ihr Angebot genau der richtigen Person zum genau richtigen Zeitpunkt zu präsentieren - nämlich dann, wenn diese bereit ist, eine Kaufentscheidung zu treffen. Dabei ist eine präzise Umsetzung entscheidend, denn nur gut strukturierte Kampagnen führen zu messbaren Erfolgen im Online-Marketing.Mit der MOS-Methode hat Dennis Brese einen einzigartigen Ansatz entwickelt, der alle Phasen der Kundenreise berücksichtigt und sowohl im Performance-Marketing als auch bei der Conversion-Rate-Optimierung eine entscheidende Rolle spielt. MOS steht für "messen, optimieren und skalieren" - ein Prozess, der als roter Faden durch die gesamte Marketingstrategie führt. Mit dieser Methode begleiten Dennis Berse und sein Team den potenziellen Käufer von der Suche nach einer Lösung für sein Problem über die Werbeanzeige bis hin zur Landingpage. Durch den psychologischen Ansatz können Unternehmen das Verhalten der Kunden besser verstehen und gezielt beeinflussen, um die richtige Kaufentscheidung zu fördern. "Nur durch das bloße Aufsetzen normaler Online-Marketing-Kampagnen kommen noch lange keine guten Ergebnisse zustande", fasst Dennis Berse zusammen. "Die Stärke unserer Methodik zeigt sich besonders im Online-Marketing, da umfangreiche Daten zur Analyse und Optimierung zur Verfügung stehen. Damit ermöglichen wir großartige Resultate - auch in Zeiten des Konsumrückgangs."Sie möchten Ihre Umsätze mit Online-Marketing steigern und Ihre Kundengewinnung auf eine solide Grundlage stellen? 