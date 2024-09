Bielefeld (ots) -Nur 12 Prozent der Deutschen verzehren alle Lebensmittel, bevor das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) erreicht ist - und das müssen sie auch gar nicht. Denn viele Lebensmittel sind länger gut. Die gute Nachricht: Rund 67 Prozent der Deutschen gehen bei einem abgelaufenen MHD bereits nach dem "Look, Smell, Taste"-Verfahren vor und schauen, riechen und probieren, ob diese noch essbar sind. Damit geht die Mehrheit hierzulande sehr bewusst mit Lebensmitteln um und vermeidet unnötige Lebensmittelabfälle. Dies ist ein Ergebnis einer repräsentativen Dr. Oetker Studie zum Thema "Lebensmittelverschwendung", die vom Marktforschungsinstitut YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von Dr. Oetker mit 2.027 Befragten durchgeführt wurde. Dr. Oetker setzt sich täglich für möglichst wenig Lebensmittelabfälle in Produktion und Lagern ein - und unterstützt Konsument*innen, darauf auch bei sich zu Hause zu achten.Kein Grund zum WegwerfenDie Deutschen geben sich bereits jetzt viel Mühe, möglichst wenig Lebensmittel zu verschwenden: So gaben 55 Prozent der Befragten an, dass sie auf einen bewussten Einkauf achten. Rund 51 Prozent frieren Lebensmittel wenn möglich einfach ein und 44 Prozent überlegen sich genau, was Sie aus Resten zubereiten können. Nur sechs Prozent der Befragten werfen Lebensmittel nach Ablauf des MHD einfach ungeprüft in den Müll.A little less waste, big taste - ein bisschen weniger Abfall, mehr GeschmackMit unserer aktuellen Kampagne "A little less waste, big taste" ermutigen wir bei Dr. Oetker ab September verstärkt unsere Verbraucher*innen, gegen Lebensmittelabfälle aktiv zu werden. Den Kern der Kampagne bilden kreative und neu gedachte Rezepte, die zur vielfältigen und variablen Kombination von Lebensmitteln animieren. Vom Karotten-Wurzelbrot mit Pesto über ein goldenes Karamell aus Bananenschalen bis zu Pizza Margherita mit Rucola und Antipasti - gebündelt werden die inspirierenden Rezepte zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen in einem Booklet mit zahlreichen Tipps und Tricks rund um das Thema, das auf der Website zu finden ist: Dr. Oetker (https://www.oetker.de/nachhaltigkeit-abfall-minimieren)Bis auf den letzten Krümel - wir retten Lebensmittel in der ProduktionWer Lebensmittelabfälle minimieren möchte, muss natürlich auch bei sich selbst schauen: Im Rahmen unserer Dr. Oetker Sustainability Charter (https://media.graphassets.com/JHExdruHTPOlTvAUFMU9?) möchten wir bis 2025 unsere Lebensmittelabfälle in den Lagerhäusern und der Produktion um 25% verringern. Zahlreiche Maßnahmen in unseren Werken weltweit zahlen auf dieses Ziel ein. Nicht perfekt gebackene Pizzaböden werden vermahlen und im nächsten Teigansatz mit genutzt, vorbei rieselnder Käse wird sauber aufgefangen, Stillstände vermieden - die Liste der Ideen ist lang: Wir retten Lebensmittel | Dr. Oetker Stories (https://www.oetker.com/de/stories/wir-retten-lebensmittel)Pressekontakt:Dr. Oetker DeutschlandBrand and Product CommunicationKatharina AhnepohlCommunication Business Partner andMedia Spokesperson NachhaltigkeitP: 0521 - 155 2407M: katharina.ahnepohl@oetker.comOriginal-Content von: Dr. Oetker - Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41198/5867077