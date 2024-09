Bern, Schweiz (ots/PRNewswire) -Die Kampagne mit dem Titel "CODE SWISS» dient als Metapher für die Philosophie der Marke.HEIGS - Heidi goes Safari - ist eine 2021 gegründete Schweizer Luxusmarke, die sich auf handgefertigte Handtaschen und Accessoires spezialisiert hat.HEIGS wurde im Herzen der Schweizer Alpen geboren und verkörpert den Geist der alpinen Umgebung, in der Handwerk nicht nur eine Fähigkeit ist, sondern eine Lebensweise, die über Generationen hinweg weitergegeben wird.Die Marke verbindet Schweizer Design und französische 'Haute Maroquinerie' zu einer raffinierten, hochwertige Kollektion, die drei zeitlose und dennoch vielseitige, auf Bestellung gefertigte Modelle umfasst: "En Suisse", "A Zurich" und die neu hinzugekommene "Petit Suisse".Alle HEIGS-Taschen werden auf Bestellung von einem einzigen Kunsthandwerker in Frankreich handgefertigt. Das Flaggschiff-Modell bietet sogar die Möglichkeit, das Innenfutter auszutauschen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, es individuell zu gestalten.Für die Herbstkampagne 24 setzt HEIGS auf ihr Erbe.Während der Safari von HEIGS in der Schweiz beginnt, ist das Ziel, ihre Produktkategorie auf alle Lieblingsstädte auf der ganzen Welt auszuweiten.HEIGS wird noch in diesem Jahr seine erste handgefertigte Bekleidungskollektion herausbringen und sich dabei auf die Kreation einzigartiger 'Ikonenstücke' konzentrieren.heigs.comhttps://www.instagram.com/heigsofficialFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2506567/HEIGS_AW24.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-schweizer-luxusmarke-heigs-stellt-ihre-winterkampagne-vor-die-in-der-unesco-weltnaturerbe-aletsch-arena-aufgenommen-wurde-302250871.htmlPressekontakt:bonjour@heigs.chOriginal-Content von: HEIGS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097359/100923107