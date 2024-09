EQS-Media / 18.09.2024 / 11:34 CET/CEST

Dr. Wieselhuber & Partner eröffnet Büro in Berlin Dr. Wieselhuber & Partner (W&P), die führende Top-Management Beratung für Familienunternehmen, expandiert und eröffnet neben seinem Stammhaus in München und Standorten in Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart nun ein weiteres Büro in Berlin. "Für W&P steht seit jeher der persönliche und individuelle Austausch mit seinen Kunden im Vordergrund. Der Schritt in die Hauptstadt unterstreicht einmal mehr diese Philosophie: Zum einen kann das wirtschaftlich etablierte Netzwerk in der Region proaktiv ausgebaut, zum anderen Kunden-, Finanzierer- und Investorenbeziehungen weiter intensiviert werden", so Prof. Dr. Norbert Wieselhuber, Managing Partner W&P, anlässlich der Eröffnung. Dr. jur. Hubertus Bartelheimer, Mitglied der Geschäftsleitung im Bereich distressed und sunshine M&A, pflegt von Berlin aus seit vielen Jahren enge Verbindungen ins regionale Restrukturierungs- und Sanierungsumfeld: "Unsere nunmehr offizielle Präsenz in Berlin erweitert unser Leistungsangebot vor Ort - schließlich sind vertrauensvolle, persönliche Kontakte vor allem in der Beratung ein Erfolgsgarant". Auch die Nähe zu den diversen Branchenverbänden und zur Berliner Start-up-Szene, die sich auf Grund der zunehmenden Digitalisierung und dem Einsatz Künstlicher Intelligenz positiv entwickelt, birgt entscheidende Vorteile für W&P Kunden: Traditionell geprägter Mittelstand oder Familienunternehmen können durch Kontakte zu innovativen, jungen Unternehmen profitieren. Hinzu kommt: Für das unternehmerische Gestaltungsfeld "Digitale Transformation" und die regionale Nähe zu innovativen Lösungsansätzen sind die Berater in Berlin am "place to be" - und können entsprechendes Know-how direkt weitergeben. Kontakt W&P Berlin:

Triangle | Zoofenster

Hardenbergstraße 28a

10623 Berlin

Deutschland

Tel: +49 30 2000 - 42550

E-Mail: berlin@wieselhuber.de Kurzporträt Wieselhuber

Dr. Wieselhuber & Partner (W&P) ist eine unabhängige, branchenübergreifende Top-Management-Beratung für Familienunternehmen sowie für Sparten und Tochtergesellschaften von Konzernen unterschiedlicher Branchen. Sie ist spezialisiert auf die unternehmerischen Gestaltungsfelder Strategie, Digitale Transformation, Business Performance sowie Restructuring & Finance, zu dem auch der Bereich (distressed) M&A zählt. Von seinen Standorten in München, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf und Berlin bietet Dr. Wieselhuber & Partner seinen Kunden umfassendes Branchen- und Methoden-Know-how mit dem Anspruch, die Wachstums- und Wettbewerbsfähigkeit, Ertragskraft und den Unternehmenswert seiner Auftraggeber nachhaltig sowie dauerhaft zu steigern. Pressekontakt:

Stephanie Meske

Public Relations

Dr. Wieselhuber & Partner GmbH

Nymphenburgerstraße 21

80335 München

Telefon 089 28623-139

E-Mail: meske@wieselhuber.de

Emittent/Herausgeber: Dr. Wieselhuber & Partner GmbH Unternehmensberatung

