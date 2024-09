Milliarden-Fonds für KI-Infrastruktur

Werbung







Microsoft und Blackrock planen ein Fonds-Volumen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung von KI-Rechenzentren.



Ziel des Fonds sei es Energieprojekte zu realisieren sowie neue Rechenzentren zu errichten, die mit den stetig wachsenden Anforderungen im KI-Sektor schritthalten können. Von Bedeutung sind die modernen Rechenzentren vor allem für das Training neuer KI-Modelle, sowie um den Bedarf an Rechenleistung zu stillen, welcher zur Verarbeitung großer Datenmengen benötigt wird. Laut Blackrock soll die Mobilisierung von privatem Kapital somit neue langfristige Investitionsmöglichkeiten schaffen. Des Weiteren, so betonten die Unternehmen, wird die Partnerschaft einschließlich der Fremdfinanzierung ein Gesamtinvestitionspotenzial von bis zu 100 Milliarden US-Dollar umfassen. Von diesem Potenzial dürfte insbesondere der Chipkonzern Nvidia profitieren, da dieser die technologisch am weitesten entwickelten Halbleiter für KI-Anwendungen produziert. Außerdem teilte Jensen Huang mit, dass der Konzern "bei der Entwicklung und Integration von KI-Fabriken unterstützen" werde.









Quelle: HSBC