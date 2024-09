Deleware/USA (ots) -Das E-Mail-Sicherheitsunternehmen EasyDMARC hat im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde unter der Leitung der New Yorker Firma Radian Capital 20 Millionen US-Dollar erhalten. Mit der Finanzierung plant EasyDMARC, sein Team und sein Produktangebot zu erweitern und sein Partnernetzwerk auszubauen. Die Investition ermöglicht es dem Unternehmen, seine globale Geschäftstätigkeit weiter auszubauen und seine Position im Bereich der E-Mail-Sicherheit zu stärkenDas aus Armenien stammende Unternehmen EasyDMARC ist ein B2B-SaaS-Unternehmen, das den Prozess der E-Mail-Sicherheit und -Authentifizierung mit seinen DMARC-Lösungen vereinfacht und für Unternehmen jeder Größe zugänglich macht. Dies geschieht durch den Schutz der Domain und der E-Mail-Infrastruktur, wodurch sichergestellt wird, dass E-Mails, die von einer Domain aus gesendet werden, legitim sind. Dies trägt dazu bei, Phishing-Angriffe zu verhindern und die Zustellbarkeit von E-Mails insgesamt zu verbessern.DMARC (Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance) wurde erstmals 2012 veröffentlicht und ist ein globaler Standard zum Schutz vor E-Mail-Phishing und -Spoofing. Durch die Überprüfung der Authentizität des Absenders stellt DMARC sicher, dass die empfangenen E-Mails tatsächlich von der vorgesehenen Quelle stammen. Seit seiner Einführung haben alle großen E-Mail-Anbieter das Protokoll für Absender von Massen-E-Mails durchgesetzt oder sich dazu verpflichtet, es zu implementieren.Globale Expansion und Ausbau das Channel-Partner-ÖkosystemsMit der Finanzierung plant EasyDMARC, seine globale Expansion durch Investitionen in sein Team und seine Technologie voranzutreiben. Das Unternehmen wird seine Teams in allen Geschäftsbereichen erweitern und die bestehenden Produktangebote optimieren, um seinen Unternehmenskunden weltweit dabei zu helfen, die wachsenden Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften zu erfüllen. Darüber hinaus wird das Unternehmen sein Channel-Partner-Ökosystem in Europa, Großbritannien, den USA und APAC stärken und seinen MSP-Partnern zusätzliche Ressourcen und optimierte Prozesse zur Verfügung stellen, damit sie ihre Endkunden besser bedienen können.Pressekontakt:Strategic PRArno LüchtTel.: 01575 244 3749E-Mail: arnol@strategicpr.deOriginal-Content von: EasyDMARC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176246/5867224