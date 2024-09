APA ots news: Drei Bewegungsdaten: Unwetter verringert Mobilität österreichweit um 26 Prozent

Wien (APA-ots) - - Bewegungsdaten-Auswertung zeigt eingeschränkte Mobilität in stark

betroffenen Unwetterregionen.



- Außergewöhnlicher Wochenstart in Wien: 21 Prozent weniger Reisen.

- Weniger als halb so viele Reisen in Niederösterreich in Lilienfeld, Horn und Krems.



- Drei analysiert Bewegungsströme anhand von anonymisierten Mobilfunkdaten.



- Drei Wetter: Digitalisierung bringt Wettervorhersage in neue Liga.

Das Unwetter des vergangenen Wochenendes sorgte für Lockdown-ähnliche Mobilitätsrückgänge: So zeigte die anonymisierte Motion Insights Bewegungsdaten-Analyse des Telekom-Komplettanbieters Drei am Wochenende von 13. bis 15. September in ganz Österreich rund 26 Prozent weniger Reisetätigkeit als in der Vorwoche. Waren zu Beginn des Wochenendes noch eher die westlichen Bundesländer von Verkehrseinschränkungen betroffen, war es am Sonntag der Osten: Wiener:innen und Niederösterreicher:innen waren am Sonntag um 37 Prozent weniger mobil als sieben Tage zuvor. Die Analyse erfasst sämtliche motorisierte Fortbewegung (mit KFZ, LKW, Bahn, Motorrad) mit Geschwindigkeiten von mehr als 10 km/h über mind. 2,5 km Distanz.

Anhand der Bewegungsdaten-Analyse in Niederösterreich lassen sich die massiv betroffenen Gebiete klar ablesen: In den Bezirken Lilienfeld (-70%), Horn (-60%) und Krems/ Land (-57%) brach die Mobilität am Sonntag um jeweils mehr als die Hälfte im Vergleich zur Vorwoche ein. Den geringsten Mobilitätsrückgang gab es in den Bezirken Bruck an der Leitha (-16%), Gänserndorf (-23%) und Mistelbach (-27%).



Einschränkung durch Reisewarnung und Berufsverkehr.



Die ÖBB gaben am Wochenende erstmals eine Reisewarnung aus, die noch bis Donnerstag, 19. September gilt. Nicht ohne Wirkung: Österreichweit nahmen Bahnreisen um 40 Prozent ab. Drei wertete neben dem Wochenende auch den Montag in Wien aus, wo sich ein massiv eingeschränktes Öffi-Netz und von der Arbeit verhinderte Menschen auf die Mobilität auswirkten: Im Vergleich zum Montag der Vorwoche wurden 21 Prozent weniger Fahrten nach Wien registriert.



Die Bewegungsstromanalysen von Motion Insights erfolgen anhand anonymisierter Mobilfunkdaten und einer repräsentativen Hochrechnung. Datenschutz ist dabei die höchste Prämisse: Drei ist der erste und einzige österreichische Anbieter, der das TÜV Austria-Zertifikat für höchste Datensicherheit erhalten hat und dieses jährlich freiwillig erneuern lässt. Bei der Auswertung der Bewegungsdaten vergangenes Wochenende handelt es sich um eine Quelle-Ziel Analyse auf Basis der politischen Bezirke in Österreich. Eine Reise wird erfasst, wenn sich ein Gerät durch das Mobilfunknetz von Drei mit mehr als 10 km/h über Distanzen von mind. 2,5 km bewegt. Sobald die Bewegung mehr als 30 Minuten unterbrochen wird, gilt die Reise in der Auswertung als beendet. Es werden Reisen innerhalb und zwischen politischen Bezirken erfasst. Mehr zu Motion Insights auf www.drei.at/motioninsights

Drei Wetter: Neuer Qualitätsstandard für Wetterprodukte.

Gerade vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels und immer häufigeren Wetterextremen wie zuletzt in Niederösterreich können präzise und frühzeitige Prognosen über gefallene Regenmengen dabei helfen, das Hochwasserrisiko korrekt einzuschätzen. Mit Drei Wetter schafft der Telekom-Komplettanbieter einen neuen Qualitätsstandard für punktgenaue Wetterprognosen. Schlüssel dafür ist ein extrem dichtes Netz an professionellen Messstationen. Nach dem Rollout in Vorarlberg mit mehr als dreimal so vielen Messstationen wie bisher plant Drei im nächsten Schritt in ganz Österreich ein dichtmaschiges Drei Wetter-Netz auszurollen. Mehr zu Drei Wetter auf www.drei.at/wetter .



Rudolf Schrefl, CEO von Drei: "Vergangenes Wochenende hat einmal mehr die Wichtigkeit präziser Wettervorhersagen aufgezeigt. Mit Drei Wetter vereinen wir Mobilfunk, Digitalisierung und Meteorologie für punktgenaue Wetterprognosen, damit alle Menschen im Land frühzeitig und genau informiert werden. Aufgrund der aktuellen Brisanz stellen wir Niederösterreich 100 professionelle Drei Wetterstationen gratis zur Verfügung. Gemeinden, die sich dem Drei Wetter Netzwerk anschließen und einen Mess-Standort zur Verfügung stellen wollen, sind aufgerufen, sich per Mail an wetter@drei.com zu wenden."

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 478 Mio. Als führender Telekom- Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits rund 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mit den Fix Tarifen bietet Drei erstmals mobiles Internet mit Bandbreitengarantie und einfacher Umstiegs-Möglichkeit auf Glasfaser. Mehr auf www.drei.at



