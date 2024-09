Boston (www.anleihencheck.de) - Die FED weiß, was sie zu tun hat, denn endlich ist es soweit: Das Konjunkturumfeld erlaubt die lang ersehnte Lockerung der Zinsschraube, so Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management.Allerdings dürfte es noch etwas zu früh sein, die Sektkorken knallen zu lassen. Immerhin habe sich nach den letzten Arbeitsmarktdaten in den USA eine gewisse Unruhe unter Investoren aufgebaut. Mit anderen Worten: Es bleibe kaum Spielraum für ein weiteres Abflauen der Wirtschaft, bevor das Risiko einer Rezession wieder zu einer ernsthafteren Sorge werde. ...

