FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Software-Update bei Lufthansa Cargo hat den Betrieb der Frachtfluggesellschaft in wichtigen Teilen lahmgelegt. Wegen technischer Probleme in der Nacht zum Dienstag wurden die Auslieferung und Annahme von Import- und Exportgütern an den Drehkreuzen Frankfurt und München bis Dienstagabend ausgesetzt, wie die Frachttochter der Lufthansa auf ihrer Internetseite mitteilte. Inzwischen sei die Ursache behoben, teilte eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch mit. "Wir rechnen damit, voraussichtlich im Laufe des Tages wieder in den Normalbetrieb zurückkehren zu können."

Bei der betroffenen Software handelt es sich um das zentrale IT-System von Lufthansa Cargo, über das alle Sendungen abgewickelt werden. Zuvor hatte das Luftfahrt-Portal Aero.de darüber berichtet.

Der Sprecherin zufolge fallen am Mittwoch keine Flüge aus. Der entstandene Rückstau bei den Sendungen wirke jedoch nach. In der Mitteilung des Unternehmens vom Dienstagabend war von Flugstreichungen und im Europaverkehr sogar von Einschränkungen bis Freitagabend die Rede./stw/men