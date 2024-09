Infolge einer riesigen IT-Panne, ausgelöst durch ein Softwareupdate, kam die CrowdStrike-Aktie in der jüngsten Vergangenheit mächtig unter die Räder und gab etwa 40 Prozent vom Jahreshöchstkurs nach. Dieser Schritt könnte der Aktie weiteren Auftrieb geben; mehr Details dazu gibt es hier. Die Angst, dass viele Geschäftskunden in Folge der Störung dem Cybersecurity-Unternehmen den Rücken kehren werden, war in den zuletzt vorgelegten Konzernzahlen und im Ausblick nur marginal erkennbar. Am Dienstag ...

