Die Credicorp-Aktie, die führende Bank in Peru, bietet Anlegern eine interessante Mischung aus defensiven Dividenden und Wachstumsoptionen im Fintech-Bereich. Diese Aktie, an der New York Stock Exchange gelistet, hat trotz der seitwärtsgehenden Entwicklung der letzten zehn Jahre durch eine stabile Dividende von etwa 5-6% Anreize geboten. Unternehmensprofil und Geschäftsbereiche Credicorp ist nicht nur eine traditionelle Bank, sondern hat sich auch im Fintech-Sektor positioniert. Mit Yape, einem der führenden Zahlungsdienstleister in Peru, zeigt Credicorp, wie man traditionelle Bankgeschäfte mit innovativen digitalen Lösungen kombinieren kann. Yape hat sich nicht nur in Peru etabliert, sondern ist inzwischen profitabel und bietet hohe Margen, die ...

