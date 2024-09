Berlin (ots) -Aktuelle Umfrage des TÜV-Verbands zur Einschätzung der Fahrkompetenz und Herausforderungen im AlterMit dem eigenen Auto zu fahren, ist für viele Menschen die wichtigste Möglichkeit, um ein Leben lang mobil zu bleiben. Im höheren Alter lassen die motorischen und kognitiven Fähigkeiten allerdings spürbar nach. Wie schätzen die Bundesbürger:innen ihre Fahrkompetenz ein? Wo sehen sie Bedarf, ihr Wissen und ihre individuellen Fähigkeiten zu verbessern? Welche Maßnahmen sind sinnvoll, damit Autofahrer:innen ihre Fahrkompetenz erhalten und verbessern können? Und wann ist der richtige Zeitpunkt, den Führerschein abzugeben?Diese und weitere Fragen beantwortet der TÜV-Verband auf Basis einer aktuellen Verbraucherstudie. In der Online-Pressekonferenz stellen wir die Ergebnisse der repräsentativen Forsa-Umfrage und unsere Vorschläge für den lebenslangen Erhalt der Fahrkompetenz vor. Wir laden Sie herzlich ein, an der Pressekonferenz und einer Diskussion über Maßnahmen zum Erhalt der Fahrkompetenz teilzunehmen.Zeit: Dienstag, 24. September 2024, 10:00 UhrIhr Gesprächspartner: Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer TÜV-Verband e.V.Online-Videokonferenz per Microsoft Teams: Hier klicken, um an der Besprechung teilzunehmen (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_YjYxNGU1MTgtZjg3Yy00ZTdlLTk4NDUtNzgzMGU5ZDE1MzU5%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22250680aa-0dab-43d1-b070-92cfcc6a67cd%22%2C%22Oid%22%3A%22babbbc53-42de-4266-a8c9-d2419be37932%22%7D)Zugang per Telefon: Tel. 069 566 081 262 | Telefonkonferenz-ID: 843173007#HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an presse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer:innen erhalten die PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, maurice.shahd@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverband |www.x.com/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/5867362