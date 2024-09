Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of September 19, 2024, the following instrumentsissued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short name ISIN code DAX4U18000 AVA GB00BQRJ8S57 DAX4U17000 AVA GB00BQRNT066 DAX4I18000 AVA GB00BQRLVQ03 DAX4U12500 AVA GB00BQRLW676 DAX4I15000 AVA GB00BQRMB520 DAX4I20500 AVA GB00BQRJ8F29 DAX4I18500 AVA GB00BQRMWT32 DAX4I17500 AVA GB00BQRLVN71 AMA4I 170 AVA GB00BSJKS356 DAX4I17000 AVA GB00BQRLVL57 DAX4I19000 AVA GB00BQRN2C95 DAX4U12000 AVA GB00BQRM7C19 DAX4I22000 AVA GB00BS9MBJ85 AMA4I 190 AVA GB00BSJJLY49 DAX4I20000 AVA GB00BQRNW748 DAX4U15500 AVA GB00BQRLVT34 DAX4U16500 AVA GB00BQRN3F91 DAX4U13000 AVA GB00BQRLW569 DAX4U17500 AVA GB00BQRJ8T64 DAX4U14500 AVA GB00BQRLVY86 DAX4I16000 AVA GB00BQRLVG05 DAX4U14000 AVA GB00BQRLW015 DAX4I21500 AVA GB00BQRPP598 DAX4I19500 AVA GB00BQRNKT27 GOO4I 160 AVA GB00BSJK3854 DAX4I15500 AVA GB00BQRM0W20 OMX4I 2700 AVA GB00BQRNM749 DAX4U13500 AVA GB00BQRLW239 DAX4I16500 AVA GB00BQRLVK41 DAX4U19000 AVA GB00BSJKZR80 DAX4I21000 AVA GB00BQRJ8K71 DAX4U15000 AVA GB00BQRLVW62 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.