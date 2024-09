ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea im Vorfeld eines Kapitalmarkttags auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Sven Weier rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit guten Zielsetzungen des Anlagenbauers. GEA bleibe aber eine Story, in der Wachstum erst unter Beweis gestellt werden müsse. Sollte sich das Wachstum allerdings beschleunigen, sei beim Kurs mit bis zu 60 Euro mehr drin als das aktuell gerechtfertigte Kursziel./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 15:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2024 / 15:53 / GMT



ISIN: DE0006602006

© 2024 dpa-AFX-Analyser