Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of September 19, 2024, the following instrumentsissued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short name ISIN code BEAR LUNDB X2 AVA 4 GB00BQRNX829 BEAR MTRS X5 AVA 2 GB00BQRNX712 BEAR PALLAD X3 AVA 3 GB00BL02C064 BEAR PALLA X8 AVA 17 GB00BQRP7V92 BEAR QCOM X5 AVA 6 GB00BQR85140 BEAR STX X3 AVA 4 GB00BL058Y15 BEAR SPGS X12 AVA 19 GB00BQRL0182 BEAR WTI X10 AVA 22 GB00BQRKFM16 BEAR WTI X15 AVA 25 GB00BQRJ2X80 MINI L COIC AVA 2 GB00BNTQVL79 MINI L COIC AVA 1 GB00BNTQV068 MINI L EWORK AVA 6 GB00BL05B200 MINI L KINDR AVA 27 GB00BNV1QT37 MINI L NETIB AVA 21 GB00BL05BV97 MINI L NVDA AVA 83 GB00BQRKFD25 MINI L NVDA AVA 78 GB00BQRK2H54 MINI L NVDA AVA 86 GB00BQRKSJ99 MINI L NVDA AVA 84 GB00BQRKHN62 MINI L OET AVA 13 GB00BQRBTQ66 MINI L OET AVA 18 GB00BQRBZW45 MINI L OET AVA 05 GB00BQRBMT03 MINI L OET AVA 11 GB00BQRBSC55 MINI L OET AVA 09 GB00BQRBQX29 MINI S AVGO AVA 5 GB00BSJLR083 MINI S MSTR AVA 18 GB00BSJT5S60 MINI S US10Y AVA 14 GB00BL04NL05 TURBO L KAKAO AVA 73 GB00BSJLYG34 TURBO L KAKAO AVA 57 GB00BSJKRS30 TURBO L NORDE AVA 18 GB00BL068W23 TURBO L NVDA AVA 72 GB00BNV4QK33 TURBO L NVDA AVA 74 GB00BNV5CJ72 TURBO L NVDA AVA 73 GB00BNV52K88 TURBO L NVDA AVA 75 GB00BQR7ZV11 TURBO L NVDA AVA 77 GB00BQR8C136 TURBO L NVDA AVA 80 GB00BQR97R73 TURBO L NVDA AVA 81 GB00BQR99935 TURBO L NVDA AVA 82 GB00BQR9B201 TURBO L NVDA AVA 83 GB00BQR9DS02 TURBO L NVDA AVA 84 GB00BQR9SR48 TURBO L NVDA AVA 85 GB00BQRB2S92 TURBO L NVDA AVA 86 GB00BQRB7171 TURBO L NVDA AVA 87 GB00BQRBK961 TURBO L NVDA AVA 88 GB00BQRC0N30 TURBO L NVDA AVA 90 GB00BQRC5H25 TURBO L NVDA AVA 91 GB00BQRCNY53 TURBO L NVDA AVA 93 GB00BQRD0B40 TURBO L NVDA AVA 105 GB00BQRKHH03 TURBO L NVDA AVA 117 GB00BQRM8Z11 TURBO L NVDA AVA 95 GB00BQRHWH66 TURBO L NVDA AVA 118 GB00BQRM9J28 TURBO L NVDA AVA 113 GB00BQRL8M59 TURBO L NVDA AVA 104 GB00BQRKBC38 TURBO L NVDA AVA 114 GB00BQRLNQ45 TURBO L NVDA AVA 119 GB00BQRM9K33 TURBO L NVDA AVA 120 GB00BQRMNN47 TURBO L NVDA AVA 129 GB00BQRP4Y19 TURBO L NVDA AVA 121 GB00BQRMNP60 TURBO L NVDA AVA 122 GB00BQRMRM10 TURBO L NVDA AVA 130 GB00BQRP5J33 TURBO L NVDA AVA 131 GB00BQRP5K48 TURBO L NVDA AVA 123 GB00BQRMRN27 TURBO L NVDA AVA 133 GB00BQRP6J08 TURBO L NVDA AVA 124 GB00BQRMTS12 TURBO L NVDA AVA 128 GB00BQRNX266 TURBO L NVDA AVA 132 GB00BQRP5L54 TURBO L NVDA AVA 134 GB00BQRP6K13 TURBO L NVDA AVA 135 GB00BQRPNJ99 TURBO L NVDA AVA 136 GB00BQRPNK05 TURBO L NVDA AVA 138 GB00BQRPQ455 TURBO L NVDA AVA 139 GB00BQRPQ562 TURBO L NVDA AVA 140 GB00BQRQ1656 TURBO L NVDA AVA 141 GB00BQRQ3470 TURBO L NVDA AVA 142 GB00BQRQ3587 TURBO L NVDA AVA 144 GB00BQRQ3L47 TURBO L NVDA AVA 145 GB00BQRQB430 TURBO L NVDA AVA 146 GB00BQRQD147 TURBO L NVDA AVA 149 GB00BQRQVK95 TURBO L NVDA AVA 150 GB00BQRQVL03 TURBO L NVDA AVA 152 GB00BQRQWM84 TURBO L NVDA AVA 153 GB00BQRQWN91 TURBO L NVDA AVA 158 GB00BQRBQY36 TURBO L NVDA AVA 177 GB00BSJJVV16 TURBO L NVDA AVA 179 GB00BSJJY232 TURBO S NVDA AVA 149 GB00BSJLSH23 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.