ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Sell" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Analyst Cristian Nedelcu beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu Reedereien mit Streiks, die in den Häfen der US-Ostküste drohten. Diese würden wahrscheinlicher, denn die Verhandlungen steckten "in einer Sackgasse". Vergangene Streikaktionen legten den Gedanken nahe, dass die Frachtraten zeitweise um 20 bis 50 Prozent steigen könnten. Bei Hapag stünden 30 Prozent des beförderten Volumens mit den USA in Zusammenhang./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 10:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2024 / 10:14 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000HLAG475

