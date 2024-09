Mit 25 Jahren Erfahrung bei der Führung leistungsstarker Technologie- und Analyseunternehmen im Gesundheitswesen wird Rosenberg die digitale Transformation von Apollo beschleunigen, um der Kundschaft in den Bereichen Biowissenschaften und Gesundheitswesen Einblicke in Echtzeit zu bieten

Apollo Intelligence (Apollo), ein weltweit führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Echtzeit-Informationen für die Biowissenschafts- und Gesundheitsbranche, gibt die Ernennung von Tal Rosenberg zum Geschäftsführer bekannt.

Rosenberg ist eine Technologieführungskraft mit einer außergewöhnlichen Erfolgsbilanz bei der Nutzung von Daten und Technologie zur Umgestaltung von Life-Sciences-Unternehmen, sowohl für Fortune-100- als auch für PE-finanzierte Unternehmen. Er ist dafür bekannt, Teams dazu zu inspirieren, digitale sowie kundenorientierte Innovationen voranzutreiben. Er wird sich darauf konzentrieren, das Wachstum durch die Erweiterung der Fähigkeiten und Angebote der Apollo-Technologieplattform zu fördern.

Mithilfe künstlicher Intelligenz bringt Apollo seine Kundschaft direkt mit einem hochgradig engagierten, globalen Panel von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen in Verbindung, die zu branchenführenden Quoten auf Untersuchungen reagieren.

"Apollo erfüllt den entscheidenden Bedarf, die Entwicklung und Markteinführung von Medikamenten durch seine Echtzeit-Primärmarkteinblicke zu beschleunigen und wir sind gut positioniert, unser Angebot an Einblicken durch neue Datenerfassung und -analyse zu erweitern", sagte Tai Rosenberg. "Ich freue mich sehr, dem Team beizutreten, während wir den Markt umgestalten und unserer Kundschaft sowie unseren Partnern einen höheren Mehrwert bieten."

In seiner vorherigen Position als Präsident und Hauptgeschäftsführer der Geschäftseinheit Life Sciences, Ökosystem und öffentlicher Sektor bei Datavant leitete Rosenberg die Entwicklung des weltweit größten Ökosystems für Daten aus der realen Welt (Real World Data RWD), einschließlich einer Plattform zur Verknüpfung von Patientendaten. Davor leitete er IQVIA Technologies und brachte SaaS-Anwendungen und -Dienste vom Molekül bis zur Marktreife.

Rosenberg tritt die Nachfolge von Dan Fitzgerald an, dem Gründer und bisherigen Geschäftsführer von Apollo. "In den letzten fünf Jahren verdoppelte das talentierte Team von Apollo seinen Umsatz, indem es hochdifferenzierte Produktinnovationen sowie eine hervorragende Kundenzufriedenheit erreicht hat. Tals Führungsqualitäten sowie seine profunde Erfahrung in den Bereichen Biowissenschaften, Technologie und Aufbau von transformativen Industriepartnerschaften werden uns helfen, unsere nächste Wachstumsphase voranzutreiben. Ich bin begeistert, dass die mehr als 300 Kundinnen und Kunden, Angestellte von Apollo sowie unsere zukünftige Vision und unser Erfolg in so fähigen Händen liegen werden", sagte Fitzgerald. Dan wird in Zukunft als Berater des Vorstands fungieren, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

Um den beschleunigten Markteinführungszeiten von Medikamenten und der Notwendigkeit eines dynamischen Marktkennenlernens gerecht zu werden, hat Apollo die Art und Weise modernisiert, wie führende Unternehmen der Biowissenschaften der sich verändernden Marktdynamik durch seine mobil vernetzten Zielgruppen und seine Plattform für Echtzeiteinblicke stets einen Schritt voraus bleiben.

Christina Reszka, Investmentpartnerin bei Frazier Healthcare Partners und Vorstandsmitglied von Apollo, sagte: "Das Team von Apollo ist gut positioniert, um die Art und Weise zu verändern, wie die Gesundheitsbranche primäre Markteinblicke und Daten beschafft und anwendet. Wir sind unglaublich dankbar für Dan Fitzgeralds Leitung, die ein entscheidender Faktor beim Aufbau des starken Fundaments und der branchenführenden Marke von Apollo war. Ich freue mich darauf, die strategische Vision von Tal für die Zukunft zu unterstützen."

About Apollo Intelligence

Apollo Intelligence ist eine führende Insights-Plattform, die speziell für die Life Sciences entwickelt wurde, um eine größere Wirkung zu erzielen. Unser Gremium hoch engagierter, globaler Gesundheitsexperten bietet Partnern rund um die Uhr Zugang zu einigen der relevantesten Köpfe der Medizin, während unsere mobilen quantitativen und qualitativen Forschungskapazitäten einen reaktionsschnelleren und hochwertigeren Einsatz gewährleisten. Wir kombinieren menschliches Fachwissen, moderne Methoden sowie innovative digitale Tools, um alle Quellen der Marktintelligenz besser miteinander zu verknüpfen und unseren Partnern im Gesundheitswesen das schnelle sowie zielgerichtete Verständnis zu vermitteln, welches notwendig ist, um den Wandel zu übertreffen. Zur Markenfamilie von Apollo gehören InCrowd, Survey Healthcare Global and GlocalMind.

