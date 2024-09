Innovaderm Research, eines der weltweit führenden spezialisierten Auftragsforschungsinstitute (CRO Contract Research Organization) für Dermatologie, hat die Berufung des erfahrenen, in Europa ansässigen und staatlich geprüften Rheumatologen Dr. Juan Gabriel Ovalles Bonilla in sein Team bekannt gegeben. Dr. Ovalles' Erfahrung und Fachwissen spiegeln nicht nur die Expansion von Innovaderm in die Rheumatologie wider, sondern auch die Erkenntnis, dass das Unternehmen Bedarf an einer auf dieses Fachgebiet spezialisierten CRO sieht da es sich für die Förderung der Forschung und Patientenversorgung bei allen systemischen Autoimmunerkrankungen einsetzt.

Dr. Ovalles bringt über 12 Jahre Erfahrung in der klinischen Forschung sowie einen einzigartigen Hintergrund in allgemeiner und pädiatrischer Rheumatologie zu Innovaderm mit und ergänzt damit das profunde Wissen und die Fähigkeiten des Unternehmens in den Bereichen Klinik, Arzneimittelentwicklung, Regulierung und Medizin, insbesondere in der Rheumatologie. Er ist ein angesehenes Mitglied der spanischen Gesellschaft für Rheumatologie und sein Fachwissen umfasst systemische immunvermittelte Erkrankungen, entzündliche Arthropathien, juvenile rheumatische Erkrankungen, Kristallablagerungskrankheiten, Osteoarthritis und Osteoporose.

Dr. Ovalles sagte: "Ich freue mich sehr, dem sachkundigen und kompetenten Team von Innovaderm beizutreten. Mit so vielen klaren Gemeinsamkeiten zwischen Dermatologie und Rheumatologie ist das Unternehmen gut aufgestellt, um in der Rheumatologieforschung eine Vorreiterrolle einzunehmen. Es unterhält bereits langjährige Beziehungen zu wichtigen Ärzten und Leitern klinischer Studien in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region. Ich freue mich darauf, unsere Erfahrungen und unser Fachwissen in diesen eng miteinander verbundenen Disziplinen zu teilen und unsere vereinten Fähigkeiten für bahnbrechende Forschungsprojekte in beiden Bereichen einzusetzen."

Weitere Informationen zu unseren Rheumatologie-Ressourcen finden Sie unter: https://innovaderm.com/rheumatology/

Innovaderm Research Inc. ist eine spezialisierte CRO mit einem dualen Fokus auf Dermatologie und Rheumatologie. Wir unterstützen biopharmazeutische Sponsoren bei der Einleitung und Durchführung klinischer Studien in allen Entwicklungsphasen. Mit über 25 Jahren weltweit anerkannter Expertise in der Durchführung dermatologischer klinischer Studien, einem umfangreichen und kontinuierlich wachsenden Netzwerk von Klinikern und Standorten sowie einer speziellen Forschungsklinik bietet Innovaderm einen bestens informierten, fokussierten und umfassenden Ansatz zur Erfüllung klinischer Nischenbedürfnisse in der Dermatologie und jetzt auch in der Rheumatologie.

